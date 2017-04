Európa Liga: vért izzadva jutott be az elődöntőbe a Manchester United

A keddi és szerdai BL-párharcok után csütörtökön az Európa Ligáé volt a főszerep, nyolc csapat harcolt az elődöntőbe jutásért. Semleges szurkolók számára a leginkább várt találkozó a Manchester United-Anderlecht összecsapás volt.

A belgiumi 1-1 után José Mourinho alakulata jó helyzetből várhatta a visszavágót, amelynek első félideje nem úgy alakult, ahogy azt a portugál mester elképzelte.

Az Anderlecht bátran kezdett, a vezetést ennek ellenére a Vörös Ördögök szerezték meg a 10. percben Henrik Mkhitaryan találatának köszönhetőn. Az örmény játékos egy kontra után lőtt a hálóba, igaz a szerencse is mellé állt, mert a védő kétszer is elcsúszott előtte (1-0).

A gól után gyorsan eldönthette volna a párharcot az MU, de Pogba fejesénél és Lingard lövésénél is nagy bravúrral hárított Ruben kapus. A belgák ezek után újra magukra találták, veszélyesebben játszottak, majd ki is egyenlítettek. A 32. percben Sofiane Hanni talált be közelről Tielemans kapufája után (1-1).

A fordulást követően már a United volt fölényben, de nagyjából húsz perccel a vége előtt két hatalmas lehetőséget elpuskáztak. Előbb Appiah hibája után Rashford vitte a labdát a kapusra, de hosszan tolta el Ruben mellett, kisodródott, a védő pedig visszaért. Nem sokkal utána Ibrahimovic közeli lövését védte lábbal a hálóőr.

A 78. percben Pogba közvetlen közelről lőtt fölé egy szöglet után, majd még Ibrahimovic és Rashford előtt adódott kisebb-nagyobb lehetőség a rendes játékidőben.

A hosszabbításban csak a United volt a pályán, a 107. percben Marcus Rashford megpattanó lövése utat talált a kapuba (2-1).

A másik három párharcban is voltak izgalmas bőven. A Schalke kétgólos hátrányt szedett össze Amszterdamban, melyből a hazai visszavágó első félidejében egyet sem tudott ledolgozni. A fordulást után aztán gyorsan lőttek kettőt, így kiharcolták a hosszabbítást. A 80. perctől emberelőnyben futballozó németek a 101. percben lőttek még egyet, de így is kiestek, mert a hollandok emberhátrányban kettőt berámoltak, így ők örülhettek.

A balhéval színesített Lyon-Besiktas csörtén a törökök a másik félidő elejére összesítésben egalizáltak. A 90. perc után Törökországban is 2-1 állt az eredményjelzőn, így ott is jöhetett a túlóra. A 2×15 perc alatt egyik csapat sem volt eredményes, így a büntetők döntöttek. Az idegek harcát a franciák bírták jobban, az utolsó elődöntős kiléte a nyolcadik párban dőlt el.

A Genk kikapott, de bizakodhatott a vigói 2-3 után, viszont a hazai 1-1-el kiestek.

Eredmény – Európa Liga, negyeddöntő, visszavágó Manchester United – Anderlecht 2-1 (1-1) – hosszabbítás után

Gólszerző: Mkhitaryan (10.), Rashford (107.) ill. Hanni (32.) Továbbjutott a Manchester United, 3-2-es összesítéssel. Besiktas – Olympique Lyon 2-1 (1-1) – tizenegyesekkel: 6-7

Gólszerző: Talisca (27., 58.) ill. Lacazette (34.) Továbbjutott a Lyon, 3-3-as összesítés után büntetőkkel. Genk – Celta Vigo 1-1 (0-0)

Gólszerző: Trossard (67.) ill. Sisto (63.) Továbbjutott a Celta Vigo, 4-3-as összesítéssel. Schalke 04 – Ajax 3-2 (0-0) – hosszabbítás után

Gólszerző: Goretzka (53.), Burgstaller (56.), Caligiuri (101.) ill. Viergever (111.), Younes (120.)

Kiállítva: Veltman (80. – Ajax) Továbbjutott az Ajax, 4-3-as összesítéssel.