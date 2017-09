Kosár-Eb: Magyarország-Spanyolország – Élő

Rövid szünet után már megy is a második negyed, a miénk volt az első támadás, de sajnos kimaradt. Rodriguez triplája hullik be, majd oda-vissza kimaradt egy-egy támadás, hogy aztán Wittmann üres triplája pattanjon ki a gyűrűről. Ferencz hármasa már beesett, Willy Hernangómez zsákolással válaszolt (13-27).

Azért könnyű kosarak egyik oldalon sincsenek, most egy három az egy ellen leindítást tudtak csak másodjára bedobni a spanyolok, Willy Hernangómez ismét (13-29). Vojvoda harcolt ki két büntetőt, be is dobta mindkettőt (15-29). Gasol dobott be két büntetőt, hogy aztán ismét Vojvoda álljon a vonalra, ő sem hibázott (17-30).