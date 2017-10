A Hóember az új kedvenc a magyar mozikban

Akárcsak a tengerentúlon, úgy hazánkban is elveszítette a bajnoki címet a Szárnyas fejvadász 2049, amely a a Filmforgalmazók Egyesülete által közzétett adatok alapján a hétvégén 38,9 millió forintot gyűjtött – nagyjából a felét annak, amennyit a debütálásakor. Ez a visszaesés éppen elég volt a frissen érkezett Hóembernek, amely 44,5 milliót termelt a nyitóhétvégéjén és így a bevételi toplista élén landolt.

Mostanára már szintén visszavett a trónt két hete elveszítő Kingsman: Az Aranykör, amely 19 millióval azért még mindig felfért a dobogóra, maga mögött tartva a múlt hét másik két premierfilmjét. A HHhH – Himmler agyát Heydrichnek hívják című történelmi dráma, illetve a My Little Pony – A film című mese csaknem egyformán teljesítve, 14,7 és 14,5 millióval a negyedik és az ötödik helyen futottak be.