A Pappa Piát támogató hat cégből három Andy Vajnáé – ez van az év bulifilmje mögött

Az egymilliárd forintnyi közpénzből forgatott film alaposan leverte a biztosítékot a kritikusoknál, de ez sem tántorított el több mint 100.000 nézőt. Most azt próbáljuk felfejteni, hogy milyen kapcsolati háló is lehet a filmet készítő és támogató cégek, illetve az alkotók között. Összefonódó üzleti kapcsolatok, családi és baráti vállalkozások, egymilliárd forintnyi "bulifilm", ami miatt még a külföldre szakadt Csupó Gábor is hazaugrott, hogy megrendezze. Videó.

A Pappa Pia, “az év bulifilmje” annak ellenére volt képes a második hétvégére százezres nézőszámot produkálni, hogy lényegében a teljes magyar sajtó lehúzta (egy üdítő kivétellel). Persze, ez önmagában azt is jelenthetné, hogy pont a negatív kritikai visszhangok miatt, volt ennyi ember kíváncsi Andy Vajna és a Filmalap közpénzből összelapátolt, 1.000.000.000-os filmjére. De valószínűbb, hogy egyszerűen arról van szó, hogy a magyar néplélek áhítja a szórakoztató, romantikus, zenés-táncos kikapcsolódást. A fenti videóban sorra vesszük a legfurcsább anomáliákat. Kedden nincsen premier A Pappa Pia alaposan felrázta pár napra a közéletet, kritikai oldalon felháborodás, nézőoldalon kiugró érdeklődés jellemezte. A premiernapon jól nyitott a film, állítólag kicsit több mint 10 ezer ember volt kíváncsi rá, az első hétvégére pedig további 60 ezrer embert tudott behúzni, azaz a premier utáni első héten már 70 ezres nézettsége volt. A sajtóanyagokban ki is emelték: ez minden idők legjobb keddi nyitónapja,ami csak azért torz adat, mert nincsen olyan, hogy keddi nyitónap. A filmeket minden forgalmazó csütörtökön mutatja be, így négy nap nézettségét szokták mérni, a Pappa Pia esetében tehát az “első hétvége nézettsége” nem négy nap, hanem hat nap mérésén alapul. Haverok, buli, közpénz A filmet támogató hat cégből három Andy Vajna közvetlen tulajdonában áll vagy – a Filmalap esetében – vezetője annak, a castingot pedig Vajna Tímea cége végezte – aki:a film nyitójelenetében egy jetskivel szeli a Duna habjait. Csupó Gábor, az USA-ból hazahívott rendező élete első musicalje ez, ami furcsa, hogy Pálfi Györgynek anno azért nem engedték állítólag megcsinálni a Toldi-projettet, mert nincs tapasztalata akciófilm-rendezésben. A film gyártási munkálatait Kálomista Gábor 2015-ben alapított Zene nélkül kft.-je végezte, aki többek között a Csak színház és más semmit is gyártja az MTVA számára, a Filmalaptól kapott pénzből, a saját színházában. Vigyázni kell a hírnévre A film marketingjével a forgalmazón kívül egy külső céget is megbíztak, amely feladatai közé tartozott az is, hogy felhívja azokat a fontos lapnál dolgozó újságírókat, akik a visszajelző lapon nagyon negatívan nyilatkoztak a filmről – nyilatkozta egy neve elhallgatását kérő újságíró. A külsős cég konkrétumok híján nem tud válaszolni a munkatársukat érintő kérdésekre. Ilyen a magyar közízlés Az, hogy a Pappa Pia ennyire sikeres lett (legalábbis nézőszámot illetően) egyfelől a marketingnek és sajnos ki kell mondani: de a mérhetetlen rossz közízlésnek köszönhető. Szó se róla, a musical nem egy ördögtől való műfaj, a szerelmi történet sem, de így, ebben a lebutított formában ez a film csak tovább mélyíti azt a gödröt, amit a Barátok közt, a Jóban-rosszban, a Mi kis falunk a különböző valóságshow-k, showműsorok vájtak az elmúlt pár évben a magyar néző fejében arról, hogy mi is képvisel értéket ma Magyarországon. Ha még több Tudáspercekre vágysz , kövesd Youtube-on a Tudáspercek Dániellel csatornát. Legutóbb a para Annabelle-baba igaz történetét vettük végig, előtte pedig megvizsgáltuk a Dunkirk történelmi pontatlanságait. A majmok bolygója: Háborúban pedig vizsgáltuk a rasszizmus és a rabszolgaság kérdéseit és kiderítettük azt is, hogy mitől kapitalista Vuk és szételemeztük a Star Wars következő részét. Iratkozz fel, hogy ne maradj le! 24 hu vissza a címlapra

