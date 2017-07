Egy osztrák faluból lett Terminátor a 70 éves Arnold Schwarzenegger

Arnold Schwarzenegger, minden testépítők és Terminátorok atyja, ráadásul amerikai kormányzó is - és egészen hihetetlen, de ma 70 éves. De miért imádja a nép annyira?

Mert igazi népmesei hős

Ha van a mi korunknak álomszerű sikertörténete, Arnold Schwarzeneggeré biztos egy a legjobbak közül: ekkora ugrást felfelé a társadalmi ranglétrán kevesen mutattak be. Oké, Ausztria sosem volt az az elmaradott, lepukkadt hely, ahonnan csak elvágyódni lehet, de azért a testépítő-világ, Hollywood és az amerikai politika élvonalába nem minden nap keverednek az emberek egy eldugott osztrák faluból. Ráadásul nem volt könnyű dolga: szülei például ridegtartásban nevelték, nem volt ritka a fizikai “fegyelmezés” sem. Végül épp az atyai szigor elleni lázadásként döntött úgy, hogy az elvárt foci helyett testépítésbe kezd. Úgy okoskodott: testépítőként nagyobb esélye van másik szerelméhez, a mozifilmekhez közel kerülni.

Mert a testépítés nélküle nem lenne az, ami

Schwarzie annyira laza, hogy első testépítő versenyét szinte mellékesen nyerte, még a kötelező sorkatonai szolgálat közben. Aztán pedig szépen elért mindent, amit ebben a sportágban el lehetett érni: hétszeres Mr. Olympia, hatszoros Mr. Universe, és ezek csak a nagyobbak.

Mert nem a tipikus “kigyúrt tuskó”

Ha bárki azt hinné, hogy Schwarzie pusztán a jól adagolt fehérjeturmixok miatt lett az, aki, az nagyon téved: nem volt rest tanulni sem, több diplomás közgazdász, és igen leleményes üzletember, a testépítéshez kapcsolódó vállalkozásai mellett beleásta magát az ingatlanozásba, voltak éttermei, produkciós cége még mindig van. Így aztán már jóval Hollywood előtt is döbbenetesen gazdag volt.

Mert nem adta fel kamaszkori álmait

Hiába a vagyon meg a sikerek, ha egyszer valami még mindig be van akadva: Arnoldnak a mozifilmek voltak beakadva. Így aztán addig ment, amíg össze nem vadászott magának egy filmszerepet. Majd még egyet. Azzal aztán egyből egy Golden Globe-ot is. Lassan senkit nem érdekelt már, hogy akcentusa van, vagy hogy lehetetlenül nehéz kiejteni a nevét, a Conan, a barbárt már rá írták, onnan pedig már nem volt megállás, jött a Terminátor, Az emlékmás, és a többi akciófilm.

Mert nem fél magából hülyét csinálni

A baltaarcú gyilkológép csak egy Arnold arcai közül, kiváló komikusi vénája is van, személyes kedvencem az Ovizsaru, de a Danny DeVitóval közös Ikrek, a Hull a pelyhes vagy a Junior is alapmű.



Mert mindig van feljebb

A modern ember több lábon áll, és amikor Schwarzenegger kimaxolta a testépítés után a filmezést is, ismét tekert egyet a kapacitásain, és politikusnak állt. Nem is kispályán: 2003-ban Kalifornia állam kormányzójának választották, ami aztán annyira jól ment neki, hogy három év múlva újra is választották. És ha tehetné, menne tovább is: nemrég nyilatkozta, hogy ha a törvények lehetővé tennék, simán indulna az amerikai elnöki posztért, minthogy – bár maga is republikánus – Trumpot nem tartja kimondottan jó választásnak.

Mert még a romantikára is volt ideje

Nincs idő ismerkedni, sugar daddyk meg Tinder, mi? Némi kontrasztként, miközben Arnold véghezvitte a fentieket, még arra is volt ideje, hogy nyolc éven keresztül fűzze Maria Shrivert, aki később felesége, és négy gyerekének anyja lett.

Mert nem hajlandó megöregedni

Miután a politikai szerepvállalása lecsengett – mert közben nem vállalt filmeket -, visszatért szíve csücskéhez, a mozihoz, és gyakorlatilag megismételte fiatalkori diadalmenetét összefogva korának akciókirályait – ebből lett a Feláldozhatók-franchise, ami újabb csilliókat adott a már eleve is tetemes vagyonához.

Mert teljesen őrült

Ne viszonyítsuk persze Arnold Schwarzeneggert a tipikus csepeli kisnyugdíjashoz, de azért az mindenképpen említésre méltó, hogy hősünk hetven éven túl milyen végtelen őrültségekbe ugrik fejest. Csak néhány apróság ennek alátámasztására: miután a Feláldozhatók-franchise negyedik részében már nem vesz részt, elővesz két régi klasszikust, és egyik bizarrabb, mint a másik. Remélhetőleg a Logan modorában készül egy film Conan legendája címmel, amelyben – már csak adottságaiból fakadóan is – sejthetően az idős Conant fogja alakítani, de a legkeményebb mégis az a tény, hogy hamarosan újra visszatér Julius Benedict szerepéhez, azaz újra Danny DeVito ikertesóját alakítja majd a Triplets című filmben, amelyben – kapaszkodj meg – hőseink rájönnek, hogy van egy harmadik ikertestvérük is. Alig várjuk.