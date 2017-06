Csehül áll, válságban a kormánya, házassága

Bohuslav Sobotka bejelentette különélését feleségétől. Pártjára is ráférne egy terápia.

A cseh miniszterelnök, aki egyben szociáldemokraták elnöke is, maga jelentette be különélését feleségétől, akit pénzügyminiszterként vett el, 14 éve. Olga Pekárkova akkoriban az asszisztense volt. Sobotka most azt mondta, a következő hetekben keresni fogják családi életük elrendezésének új modelljét.

A közösen meghozott döntés oka az a nyomás, amelynek a politikusok és legközelebbi hozzátartozóik hosszú távon ki vannak téve.

A házaspár fő célja, hogy két kiskorú fiuknak olyan környezetet teremtsenek, amelyben továbbra is nyugodt körülmények között nevelkedhetnek. Eddig még a cseh bulvársajtó sem foglalkozott nagyon a miniszterelnök családjával, és a házastársak abban bíznak, hogy ez így is marad. Olga Sobotková egyébként nagyon ritkán jelent meg a nyilvánosság előtt.

Csehországban már szinte rendszerváltás utáni hagyomány, hogy a kormányfők tisztségük idején, vagy röviddel utána elválnak, új feleségük egy közeli munkatársuk lesz. Petr Necas például 2013-ban kabinetfőnökét Jana Nagyovát vette el (aki sokak szerint bukását is okozta), elődje Mirek Topolánek 2010-ben a képviselőház alelnökében Lucie Talmanovában talált új házastársra.

Párt-terápia is kellene

A minap kiderült, hogy a cseh kormányválság leginkább a Sobotka vezette szociáldemokratákat tépázta meg. A hárompárti kormánykoalíció legerősebb tagja szenvedte meg leginkább az Andrej Babis pénzügyminiszter leváltása körüli huzavonát. A koalíciós ANO mozgalom elnökét Bohuslav Sobotka zavaros pénzügyei miatt menesztette, ami nemcsak a pártok, hanem a kormányfő és Milos Zeman államfő között is feszültséget okozott.

A TNS Kantar közvélemény-kutatása szerint a kormányválság lezárása után mégis Andrej Babis mozgalma, az ANO volt a legnépszerűbb, a szavazatok 31,5 százalékával messze megelőzte a többi pártot. Sobotka főleg saját pártjának okozott károkat, noha éppen a népszerűségvesztés miatt lépett fel nyilvánosan koalíciós partnere ellen. Ehhez képest a csörte után a szociáldemokraták visszacsúsztak a negyedik helyre (10 százalékkal), megelőzték őket az ellenzéki polgári demokraták és a kommunisták is.