Durván elszálltak a balatoni nyaralók árai

A lakáspiaci pörgéssel párhuzamosan a nyaralók, hétvégi házak piaca is egyre élénkebb – derül ki az ingatlan.com legfrissebb elemzéséből. A nyaralók iránti kereslet az elmúlt években felélénkült, a válság utáni egyre több háztartás engedheti meg magának, hogy nyaralót vásároljon.

Élénkülés

A nyaralópiacon kivételes részt képviselnek a balatoni ingatlanok, vannak olyanok, amelyeknek a meghirdetett ára a budapesti árszintet is eléri.

A jövőben pedig jelentős hatással lehetnek az uniós forrásokon alapuló egy-egy nyaralóövezet közelében lévő turisztikai és egyéb fejlesztések, amelyek felértékelődést hozhatnak – prognosztizálta a portál vezető gazdasági szakértője, Balogh László.

Az élénkülés egyértelmű, ám a szakember szerint azért nem lehet akármilyen telket vagy nyaralót eladni, a rossz beosztású, kicsi telkek csak jelentős diszkonttal találnak gazdára.

A nyaralók piacán az élénkülését mutatja, hogy az idei első negyedévben a kínálat 5 százalékkal nőtt, a kereslet pedig nagyobb mértékben, 9 százalékkal emelkedett – ismertette a szegmens fontosabb adatai a szakértő. A lakáspiachoz hasonlóan a turisztikai céltelepülések és nyaralók ingatlanpiacán is óriási különbségek vannak az országon belül. Több mint 7 ezer nyaralóhirdetésen alapuló elemzésük szerint a legnépszerűbb balatoni településeken az átlagos négyzetméterárak elérték a budapesti szintet. Balatonfüreden egy lakás négyzetméteréért 575 ezer forintot kérnek, Tihanyban 700 ezer forint az átlag, valamint szintén drága település a déli part elején található Szántód, Zamárdi és Siófok, ahol 450-500 ezres négyzetméterárak vannak.

Árak, megyék

A balatoni megyék közül Veszprémben idén májusban 258 ezer forint volt a nyaralók átlagos négyzetméterára, ami 5 százalékos drágulást jelent tavaly májushoz képest. Somogyban pedig 6 százalékkal idén májusban a nyaralók átlagos négyzetméterára 6 százalékkal 272 ezer forintra emelkedett az ár. A balatoni ingatlanok átlagos négyzetméterára azonban alacsonyabb 246 ezer forint volt májusban, így a legfelkapottabb településeken kívül azért lehet jóval olcsóbban, 200 ezer forint körüli vagy alatti négyzetméteráron is nyaralót vásárolni.

A Velencei-tó bár az átlagárakat nézve nem éri el a legnépszerűbb balatoni településeket, itt két árfelhajtó tényező van Balogh László szerint. Egyrészt a székesfehérvári lakáspiac élénkülőben van és gazdaságilag az átlagnál fejlettebb városról van szó, ami a közeli települések ingatlanpiacán is érezhető. Másrészt a Velencei-tó partján lévő települések viszonylag közel vannak a fővároshoz, ezért sok budapesti számára lehet alternatíva már most és a jövőben is. A Velencei-tó melletti nyaralókat is magában foglaló Fejér megyében a nyaralók átlagos négyzetméterára május elején 172 ezer forint volt, ami 7,5 százalékkal haladja meg az egy évvel korábbi értéket.

Lapot kap a turizmus is

A nyaralók piacára közvetve hatással van a belföldi turizmus élénkülése is. A hivatalos adatok szerint tavaly a belföldi vendégek 7 százalékkal több napot töltöttek a különböző szálláshelyeken. A Szállás.hu előrejelzése az idén is élénk piacra számít, a foglalások előzetes adatai alapján idén nyáron tavalyinál 20 százalékkal nagyobb vendégforgalom várható.

Az ingatlan.com szerint pedig a turizmus fejlődése a nyaralóvásárlók és -tulajdonosok számára is fontos, mivel a kihasználatlan időszakokban ezek az ingatlanok akár rövid távra is bérbe adhatók.