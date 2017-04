Megölték Fagyit, a stéghez fagyott rókát

Január közepén egész Magyarország egy rókáért izgult, amelyiknek a farka és egyik hátsó lába a Népszigeti Hajójavító egyik stégéhez fagyott. Az Állatmentő Liga munkatársai kitörték a jégből, orvosi ellátásban részesítették és Fagyinak nevezték el.

Sokáig félő volt, hogy farka kétharmada mellett elfagyott hátsó lábát is amputálni kell, ám a ravaszdi egyre jobban lett, végül csak a farka bánta a jeges kalandot.

Szabadon engedték

Ekkor már csak attól tartottunk, miként bírja a körülbelül egyéves kan róka a fogságot, ugyanis fajára jellemző, hogy a stressz következtében, szorult helyzetben öncsonkításra is hajlamos. Jól viselte.

De minden csoda három napig tart, esetünkben csaknem két hétig: Fagyiról január végén az volt az utolsó hír, hogy egészséges, a Rex Kutyaotthon Alapítvány vette gondozásába, és ha minden jól megy, tavasszal visszaengedik a természetbe.

Megkerestük az alapítványt, sikerült-e a szabadon engedés, mit tudunk mos Fagyiról? Reméltük, feleséget talált magának és családot alapított, szabadon és boldogan éli életét. Hát nem. Körülbelül március közepén a rókát elengedték a külső Váci út környékén a házgyárak után ott, amelyik környéken találták.

Ő pedig beköltözött egy gyártelepre, ahol az egyik őrkutya megtámadta, súlyosan megsebesítette. Ismét az Állatmentő Liga munkatársai siettek a segítségére, de már semmit nem tehettek. Amikor megérkeztek, Fagyi egy autó alatt haldoklott.

Valamit nagyon elnézett

A részletekről Pataki Gábort, a liga elnökét kérdeztük. Nem tudni, pontosan mi történhetett, az Állatvédő Ligát a rexesek riasztották egy megtépett rókához, aki – csonkolt farka miatt – feltehetően Fagyi lehet. Elképzelhető, hogy egy kerítésen próbált átmászni, vagy a kutya meglepte, de ott a telepen egy autó alatt kuporogva, komoly sérülésekkel találtak rá.

Azonnal orvoshoz vitték, de a műtőasztalon elpusztult. Főleg a nyakán voltak komoly sebek, feltehetően a vérveszteségtől és a stressz következményében múlt ki – vadállatoknál utóbbi önmagában is halálos lehet. Ekkor már az is teljesen biztos volt, hogy Fagyiról van szó, a későbbi boncolás pedig azt is kiderítette, nem volt beteg, minden bizonnyal “rosszul számolt”, és ez az életébe került.

A telepen több őrkutya is van, nem tudni, hogy egy vagy több állat támadt-e a rókára. Haragudni sem lehet rájuk, hiszen ez a dolguk. Fagyi boncolása is azért volt fontos, hogy kiderüljön, szenvedett-e bármilyen, kutyákra is veszélyes betegségben. Egészséges volt.

Így kellett történnie

Pataki Gábort és munkatársait is mélyen lesújtotta Fagyi elvesztése. Januárban, amikor szó szerint kitörték a jégből, úgy tűnt, nem éli túl. De erős volt, az életet választotta, erre ismét bajba került. Immár végzetes bajba, és nem tudtak rajta segíteni. Ha nem lett volna alkalmas az önálló életre, nyilvánvalóan nem is hagyták volna magára, hanem egy vadasparkban helyezték volna el.

Elengedésekor tökéletesen felkészültnek látszott – és az is volt, hiszen sikerült vadságát megőrizni, jól táplált és egészséges rókát sikerült visszaengedni élőhelyére.

Minden bizonnyal a saját “tökfejségének” áldozata lett, a természet szelektálta ki, mint megannyi fajtársát nap mint nap. Egyszerűen nem volt elég életrevaló, ennek így kellett történnie.

Szeretnivaló kis balfék

Fagyit az egész ország megkedvelte, januárban anyáskodva mosolyogtunk a kis balféken: hogyan fagyhat vízbe egy róka farka?

A legvalószínűbb, hogy kicsit elbambult akkor, amikor nem kellett volna: több negatív körülmény együttesen vezethetett befagyásához. Aznap nemcsak hideg volt, de napközben is havas eső, ónos eső esett, a róka bundája eleve csurom víz volt. Az éhes, legyengült, gyakorlatilag még kölyök állat leülhetett a stég mellé. Megpihent, valamit feszülten figyelt, a nagy hidegben rövid idő is elég volt, és bőrig ázott bundája odafagyott.

Sajnáljuk nagyon, de ha objektíven nézzük, ez a természet rendje: a legerősebbek túlélnek, szaporodnak, a gyengék elhullanak. Fagyi sajnos evolúciós szempontból gyengének bizonyult.

