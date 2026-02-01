2-es típusú cukorbetegségcukorbetegséginzulinfóinzulinrezisztencia
Tudomány

A magyarok negyede élhet inzulinrezisztenciával, de sokan nem is tudnak róla

admin Stéger Dávid
2026. 02. 01. 14:30
Az ország lakosságának több mint negyede, mintegy 25-35 százaléka élhet inzulinrezisztenciával, ám nagy részük még csak nem is tud erről. Pedig veszélyes állapotról van szó, amely kezelés hiányában súlyos következményekkel járhat.

Becslések szerint akár 2-3 milliónál is több inzulinrezisztenciával érintett ember élhet Magyarországon, sokuknak viszont fogalmuk sincs arról, hogy közéjük tartoznak. Ez az állapot ugyanis gyakran semmilyen tünettel nem jár, észrevétele mégis fontos lenne, hiszen kezeletlenül hagyása súlyos következményekkel járhat. Lapunk szakértő segítségével járt utána, mit jelent pontosan az inzulinrezisztencia, hogyan ismerhetjük fel, és mit tehetünk ha érintettek vagyunk.

A cikk tartalmából

Az inzulinrezisztenciát sokan félvállról veszik, ami óriási hiba, hiszen kezeletlenül hagyása gyógyíthatatlan 2-es típusú cukorbetegséghez vezet. Cikkünkben sorra vesszük,

  • hogyan ismerhető fel az inzulinrezisztencia,
  • milyen okok vezethetnek a kialakulásához,
  • mi a teendő, ha érintettnek véljük magunkat,
  • hogyan fordítható vissza ez a kedvezőtlen állapot.
