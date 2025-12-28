Vándorló ördögűző lehetett Jézus

A Biblia az emberiség történetének legnépszerűbb könyve, az Újszövetség központi alakja, Jézus Krisztus pedig még ma, modern korunkban is a világ legismertebb személye. A Biblia tartalmához természetesen a legtöbben hittel közelednek, miközben joggal merül fel a kérdés, hogy Jézus fizikai létezésének van-e történelmi alapja. Magyarán: valós személy volt Jézus Krisztus? Ha igen, mi bizonyítja ezt, és mit tudunk az életéről?

Dr. Visi Tamás történészt, az olomouci Palacký Egyetem docensét kérdeztük.