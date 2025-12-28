jézus krisztuskereszténységtörténelemókor
Vándorló ördögűző lehetett Jézus

Krisztus és a kánaáni asszony. Az asszony Krisztust kéri, hogy gyógyítsa meg beteg lányát.
2025. 12. 28. 07:56
Kereszténységen kívüli források is alátámasztják, hogy Jézus valós történeti személy volt. Ha ezt nem fogadjuk el, akkor oda jutunk, hogy az ókorban gyakorlatilag alig éltek emberek.

A Biblia az emberiség történetének legnépszerűbb könyve, az Újszövetség központi alakja, Jézus Krisztus pedig még ma, modern korunkban is a világ legismertebb személye. A Biblia tartalmához természetesen a legtöbben hittel közelednek, miközben joggal merül fel a kérdés, hogy Jézus fizikai létezésének van-e történelmi alapja. Magyarán: valós személy volt Jézus Krisztus? Ha igen, mi bizonyítja ezt, és mit tudunk az életéről?

Dr. Visi Tamás történészt, az olomouci Palacký Egyetem docensét kérdeztük.

Cikkünk folytatásából többek között kiderül:

  • valós személy volt-e Jézus;
  • milyen források támasztják alá létezését;
  • mit jelent a neve, a Jézus és a Krisztus;
  • mikor, hol élt és mivel foglalkozhatott.

 

