A pusztulás szélére került Olaszország egyik legnagyobb gleccsere

A klímaváltozás miatt annyira visszahúzódott az észak-olaszországi Lombardiában fekvő egyik legnagyobb gleccser, a Ventina, hogy a geológusok 130 év után felhagytak a hagyományos mérésekkel. A terep ugyanis annyira instabillá vált, hogy a helyszíni vizsgálatok többé nem végezhetők biztonságosan – írja az MTI.

Az idei forró nyár után már nem érkeznek kutatók a Ventinához, a több mint egy évszázada kitűzött mérési pontokat kőomlások és törmelék temette be, ezért mostantól drónokkal és más távoli megfigyelési módszerekkel követik nyomon a jégfolyam sorsát. A gleccser egyre gyorsabban húzódik vissza: 1895 óta összesen 1,7 kilométerrel rövidült meg, ebből 431 métert csak az elmúlt tíz évben veszített.Az Alpok különösen érzékeny a felmelegedésre, itt kétszer gyorsabban emelkedik az átlaghőmérséklet a világátlagnál, emiatt a térség jégmezőinek több mint 64 százaléka eltűnt. A Nature című tudományos folyóirat februári tanulmánya szerint a világ gleccserei 2000 és 2011 között évente még 255 milliárd tonna jeget veszítettek, a rákövetkező évtizedben viszont feltehetően már évi 346 milliárd tonnát.

A Ventina pusztulása így nemcsak regionális veszteség, hanem globális figyelmeztetés is: a hegyvidéki gleccserek visszahúzódása közvetlen hatással van a vízkészletekre, az ökoszisztémákra és végső soron az emberi életre is. Korábbi cikkünkből az is kiderül, hogy milyen hatással van a gleccserek olvadása Magyarországra.