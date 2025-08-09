Így verték meg a „kalandozó” magyarokat

A X. században a Magyar Nagyfejedelemség számtalan hadjáratot indított szerte Európában, az első komolyabb vereséget őseink 933-ben szenvedték el Madarász Henrik német királytól Merseburgnál. Utóda, I Ottó uralkodásának idején ezek az akciók mégis felerősödtek, mert az uralkodó központosító politikája ellen lázadó tartományurak gyakran hívták segítségül a szomszéd könnyűlovasokat. A magyarok többször is feldúlták Szászországot és Türingiát, de olykor még a mai Franciaország területére is eljutottak – írja a Rubicon.hu.

A 955. évi hadjárat Ottó első házasságából született fia, Luitpold lázadása nyomán kezdődött, amelyhez Vörös Konrád lotharingiai herceg is csatlakozott. Csakhogy a felkelés idejekorán megbukott, így a Keleti Frank Királyságba betörő Lehet és Bulcsú katonái egymaguk maradtak. A megszokott útvonalon terveztek haladni, vagyis egy Bajorország, Lotharingia és Itália között leírható U alakú utat fosztogattak végig, ám ezúttal Ottó keményen fellépett ellenük.

Az évek során elég tapasztalatot gyűjtött a keleti harcmodor ellen, így elsősorban vértes lovassággal készült ellenük, és mindenáron a közelharcot akarta erőltetni.

A magyarok három napja ostromolták Augsburg városát, amikor a mintegy 8000 főt számláló birodalmi sereg élén Ottó megérkezett a Lech folyó melletti mezőre. A Bulcsú, Lehel és Súr vezette „kalandozók” augusztus 10-én váratlanul abbahagyták a várvívást, és átvonultak a folyó túloldalára, hogy megmérkőzzenek a királlyal. Bár a magyarok létszámfölényben harcoltak, Ottó – elsősorban Vörös Konrád önfeláldozása révén – rá tudta kényszeríteni őket a közelharcra, amiben a könnyűfegyverzetű harcosok alulmaradtak.

A csata pontos mozzanatait ugyan nem ismerjük, de az tény, hogy idővel – vélhetően a magyar vezérek halála, vagy elfogása után – a magyarok megfutottak a vértesek ellen, és szélsebesen elhagyták az országot. Bár a krónikások utóbb mindkét oldalon katasztrofális magyar vereségről számoltak be, ez még úgy sem állja meg a helyét, hogy tudjuk, a vezérek bizony gyászos sorsra jutottak.