50,5 fokos rekordhőmérsékletet hozott a július Törökországban

chuchart duangdaw / Getty Images
2025. 08. 07. 12:30
A múlt hónap volt a Föld történetének harmadik legmelegebb júliusa a feljegyzések kezdete óta – írja a Reuters.

Az Európai Unió Copernicus Éghajlatváltozási Szolgálatának (C3S) adatai szerint a globális felszíni levegő átlaghőmérséklete júliusban elérte a 16,68 Celsius-fokot, ami 0,45 Celsius-fokkal magasabb az 1991-2020 közötti hónap átlagánál.

Két évvel a valaha mért legforróbb július után a globális hőmérsékleti rekordok sorozata – egyelőre – véget ért

– jelentette ki Carlo Buontempo, a C3S igazgatója, hozzátéve, hogy ez nem jelenti azt, hogy a klímaváltozás megállt.

A szakember szerint továbbra is tanúi voltunk a melegedő világ hatásainak, amelyek szélsőséges hőség és a katasztrofális árvizek képében jelentkezett júliusban, amit jól példáz, hogy Törökországban új országos rekord született, 50,5 Celsius-fokos hőmérséklettel.

