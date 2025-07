Mi az a cunami, és miért annyira pusztító?

Az Oroszország keleti részét ért, 8,8-as erősségű földrengés miatt több országban is figyelmeztetést adtak ki cunamik veszélye miatt. Óriási hullámok érték el például Japán és Hawaii partjait is, de pontosan mi is az, és mennyire veszélyes egy cunami?

Mi az a cunami?

Az amerikai Nemzeti Óceán- és Légkörkutatási Hivatal (NOAA) leírása szerint a cunamik óriási hullámok, amelyeket erős földrengések vagy víz alatti vulkánkitörések keltenek. A nyílt óceánon akár sugárhajtású repülőgépek sebességével is képesek mozogni, addig azonban nem öltenek drámai mérteket, amíg a partok közelébe nem érnek. Ezt követően ugyanakkor percek alatt is többemeletes magasságot érhetnek el.

Mekkora pusztításra képes egy cunami?

A cunamit a világ egyik legpusztítóbb természeti csapásának nevezi a NOAA, amely meglehetősen gyorsan képes elönteni a szárazföldet, miközben jelentős károkat okoz. Hajók, gépjárművek és épületek elpusztítására is képes, valamint emberi életeket is kiolthat. Egy cunami soha nem egy, hanem több egymást követő hullámot jelent, amelyek néhány percenként követik egymást, és akár órákra elönthetik a szárazföldet. A hullámok ráadásul meglehetősen nagy érővel érkeznek, egy felnőtt embert könnyedén ledöntenek a lábáról, majd akár magukkal is ragadhatják, amikor visszatérnek a tengerbe.

A történelem legpusztítóbb cunamijának a 2004-es, indonéziai katasztrófát tartják, amely Szumátrára csapott le. Az óriási hullámok egy földrengés után érték el az akkor több mint 4 millió lakosú szigetet, és mintegy 230 ezer ember életét követelték.

Mi a különbség a cunami és a szökőár között?

A cunamikat a köznyelvben gyakran szokás szökőárokként is emlegetni, a NOAA azonban arra figyelmeztet, hogy ez a megnevezés nem pontos. A cunamiknak ugyanis meglehetősen kevés közük van az árapályjelenséghez, a szökőár fogalma pedig egy teljesen más természeti jelenséget ír le. Szökőárnak a Nap és a Hold együttállása idején jelentkező, legnagyobb magasságú dagályt nevezik, amely igen nagy hullámok keletkezésével járhat.

