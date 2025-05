Régóta foglalkoztatta már a kutatókat egy arisztokrata lelkész, Franz Xaver Sidler von Rosenegg múmiája, amelyet a 19. század végén fedeztek fel Egyiptomban. A „kiszárított káplánként” is ismert testről modern képalkotó eljárások és kémiai elemzések segítségével most sikerült megállapítani, hogy szokatlan módon, a végbelén keresztül balzsamozták be – írja a Guardian.

Ez az eljárás ismeretlen volt az ókori egyiptomi temetkezési gyakorlatok között. A kutatók szerint a has- és medenceüreg tele volt faforgácsokkal, töredezett gallyakkal, kenderrel és selyemmel, tehát olyan anyagokkal, amelyek felszívhatták a testben lévő folyadékokat.

A tudósok ezáltal arra következtettek, hogy a beavatkozás célja a test belső részének – különösen a végbél és a belek – konzerválása volt.

Dr. Andreas Nerlich, a müncheni Ludwig Maximilian Egyetem patológusa és a tanulmány első szerzője szerint ez a részleges balzsamozás összefüggésben lehetett a férfi társadalmi státuszával, vallási szerepével vagy akár halálának körülményeivel. A test díszes vászonba volt csomagolva, és aranyozott maszk fedte az arcát – jelezve, hogy magas rangú személyről van szó.

A kutatók megállapították, hogy a bebalzsamozott vallási személy 35 és 45 év közötti személy volt a halálakor, a radiokarbonos kormeghatározás pedig arra utal, hogy 1734 és 1780 között halt meg. Ez látszólag megerősíti azokat a korábbi híreszteléseket, miszerint von Rosenegg 1746-ban, 37 éves korában halt meg.

A férfi halálának oka valószínűleg a tuberkulózis következtében fellépő súlyos vérzés volt, amely a tüdőben kötött ki.

A Frontiers in Medicine folyóiratban megjelent felfedezés új megvilágításba helyezi az egyiptomi balzsamozási gyakorlatok sokszínűségét, és azt is jelzi, hogy a temetkezési szokások sokkal változatosabbak voltak, mint azt korábban hittük. Az eset jól példázza, hogy a modern technológia segítségével még ma is tárhatunk fel titkokat a régi korok világából.