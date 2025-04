Meddig tartanak még a fagyos éjszakák?

Továbbra is a poláris örvény összeomlása miatt áramlik hideg, sarkvidéki eredetű levegő hazánkra, az elmúlt éjszakákon több helyen is komoly fagyok okoztak károkat. A hideg levegő továbbra is kitart felettünk, ám már enyhül az idő, a keddi 7–13 fokos csúcsok után a -3, +2 fokos hajnalt szerdán 10–15 fokos maximumok követik. Eső nem valószínű.

Csütörtökön megérkezik az utolsó komolyabb front, majd stabilan melegszik az idő

– mondja a 24.hu-nak Molnár László meteorológus, a Kiderül.hu munkatársa.

A csütörtöki hideg zöme tőlünk keletre zúdul majd dél felé, ám nem maradunk ki belőle, a hőmérsékletet tekintve kettészakad az ország: a Tiszántúlon 6–8, míg nyugaton 14–16 fok körül alakulnak majd a maximumok. Előbbi egy rendes februárnak felel meg, míg utóbbi az április közepén elvárható átlagot hozza.

A fronttal eső is érkezik, országszerte számíthatunk záporokra, az Északi-középhegységben hózáporok is kialakulhatnak, az éjszakai fagyok szombatra szűnnek meg. Ezt követően nyugatról egy anticiklon kúszik fölénk, péntektől komoly melegedés veszi kezdetét.

A hétvégén már 20 fok körüli értékekre számíthatunk száraz, napos idő mellett.

A jövő hét elején aztán Délnyugat-Európa felett ciklon alakul ki, amely Afrika felől még melegebb levegőt sodor a Kárpát-medencébe, a hét közepén, szerda-csütörtök magasságában a hőmérséklet már a 25 fokot is elérheti. Ez hivatalosan a nyári nap definíciója, de még korai lenne zavartalan nagy napozásokra készülni: ez a meleg nedvességet is hordoz, országszerte kialakulhatnak záporok, zivatarok.