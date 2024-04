Először vették videóra, ahogy egy leopárd éjszaka végez prédájával

Először sikerült videóra venni, amint egy leopárd az éjszaka sötétjében vadászik – írja az IFLScience. A fantasztikus pillanatot David Attenborough stábja rögzítette.

A történelmi felvételen látszik, hogy a nagymacska kiváló látásának köszönhetően teljes sötétségben is hatékonyan tudja becserkészni és elkapni zsákmányát még akkor is, ha az 20 méterre van, egy fa tetején. Ez esetben a préda egy sárgás babuin (Papio cynocephalus) volt, ezek a páviánok éjjelente fákon alszanak, hogy nehezebb érjék el őket a földi ragadozók nehezebben érjék el őket, de – amint a videón is látható – az afrikai leopárd (Panthera pardus pardus) elől még ott sincsenek biztonságban.

A csapatnak sikerült rögzíteni azt a pillanatot is, amikor a párduc elejti a pórul járt majmot, ami elég felkavaró látvány, még a fekete-fehér felvételen is látszik a faágról lecsöpögő vér.

A jelenet még Attenborough-t, a természetfilmes legendát is megdöbbentette, aki azt monda, még a lélegzete is elállt.

Az afrikai leopárdok csak a legsötétebb éjszakákon vadásznak, ha a Hold akár csak félig is tele van, megvárják, hogy lenyugodjon. Csak a koromsötétben indulnak útnak, ahol mások már szinte semmit sem látnak, ők viszont annyira jól, hogy még a faágakon is könnyedén tudnak ugrálni.

A felvétel Attenborough új Mammals, vagyis Emlősök című sorozatához készült, teljes hosszúságban annak részeként tekinthető meg.