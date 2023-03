Megszámolták, hány ragadozó madár él Magyarországon

Elkészült az idei, 20. Országos Sasleltár, amelynek köszönhetően kiderült, mennyi ragadozó madár él országunkban – írja az MTI a Magyar Madártani és Természetvédelmi Egyesület (MME) közleménye alapján. Az MME a nemzetipark-igazgatóságokkal és más civil természetvédelmi szervezetekkel együttműködve az idén januárban 20. alkalommal szervezte meg a Magyarországon telelő sasok, sólymok és egyéb ragadozó madarak éves számlálását.

A magyarországi megfigyelések mintegy 21 700 négyzetkilométert, azaz az ország területének csaknem 23 százalékát fedték le. A felmérések a legjobb sasélőhelyekre koncentráltak, így a sasfajok szempontjából az országos állomány jelentős részét megfigyelték. A résztvevők összesen 1113 rétisast, 660 parlagi sast, 5 szirti sast és 11 fekete sast figyeltek meg.

A madarászok különös figyelmet fordítottak a nagytestű, fokozottan védett sólyomfajokra is, így 63 kerecsensólymot és 54 vándorsólymot is sikerült megfigyelni. A fokozottan védett sasok és a sólymok egyedszáma jelentősen nőtt az elmúlt négy évtizedben hazánkban, azonban még ma is ritkák, a legjobb élőhelyeken is átlagosan 2400 focipályányi területet bejárva találkozhatunk egyetlen sassal, míg a nagy sólymok esetében ehhez már csaknem 37 ezer focipályányi területet kell átlagosan átvizsgálni.

A magyarországi felmérés a korábbi évekhez hasonlóan mind a 17 nálunk telelő ragadozómadár-fajra kiterjedt és összesen 9849 megfigyelést rögzítettek a szakemberek .