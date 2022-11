Több száz éves kódolt levelet sikerült megfejteni

Szakértők egy csoportjának sikerült megfejtenie egy nagyjából 500 éves kódolt levelet – írja az AFP. Az üzenetet V. Károly német-római császár és spanyol király írta, és az ellene a franciák által állítólagosan szervezett merényletről szól.

V. Károly a 16. század egyik legbefolyásosabb uralkodója volt. Közel 40 éven át tartó uralkodása alatt hatalmas birodalmat épített ki, Nyugat-Európa és Amerika jelentős része az ő fennhatósága alá tartozott.

A Villers-lès-Nancyben működő Loria kutatóintézet csapata hat hónapon át vizsgálta azt a levelet, amelyet a császár 1547-ben írt franciaországi követének, Jean de Saint-Mauris-nak. A korszakban komoly volt a feszültség Franciaország és Spanyolország között, I. Ferenc király és V. Károly több konfliktust is vívott egymással.

A levél hosszú időre feledésbe merült, Cecile Pierrot, a Loria titkosírásra szakosodott kutatója 2019-ben, egy vacsorán hallott először a dokumentumról, amelyet a Stanislas Könyvtárban őriznek. A szakértő 2021-ben vizsgálhatta meg először az üzenetet, amely nagyon zavarosnak tűnt. Pierrot számítógépek segítségével végzett elemzést, és mintegy 120 olyan szimbólumcsaládot mutatott ki, amelyeket V. Károly a levélben használt.

A szakértő szerint a császár egész szavakat titkosított egyetlen jelképpel, a mássalhangzók után következő magánhangzókat pedig szintén szimbólumokra cserélte. Az üzenetébe ráadásul értelmetlen jeleket is tett, ami pusztán zavaró feladatot látott el. A vizsgálatban az áttörés júniusban jött el, amikor Pierrot-nak sikerült megértenie egy szót. A későbbi munkába Camille Desenclos is becsatlakozott. Egy másik, Jean de Saint-Mauris által készített irat is segített, ebben a szerző átírási kódot jegyzett le a margóra.

Bár három évvel korábban Spanyolország és Franciaország békét kötött, 1547-ben is feszült volt a viszony.

Levelében V. Károly egy olyan pletykáról írt, amely szerint Franciaország merényletre készül ellene.

Úgy tűnik, a császár nem sokat tudott az állítólagos akcióról, de láthatóan aggódott. A kutatók abban bíznak, hogy friss eredményeiknek köszönhetően V. Károly további titkosított leveleit is megfejthetik.