Meglepő, mi játszik szerepet a depresszió kialakulásában

Egy komoly finn tanulmány egyértelmű párhuzamot talált a bélrendszer mikrobiomjának összessége és a depresszió között – írja a Science. A kutatás eredetileg azt vizsgálta, hogy a genetika és az étrend hogyan befolyásolja a mikrobiomot, de végül erős bizonyítékot talált arra, hogy a mikrobiom és a depresszió összekapcsolásának komoly klinikai jelentősége lehet.

Korábbi kutatások sorra találtak összefüggést a bélmikrobiom és a test más funkciói között. Korábban mi is megírtuk, hogy akár az is múlhat a bélben található mikrobák összességén, hogy mennyire lesz ijedős egy gyerek, de találtak kapcsolatot a bélmikrobiom és az anorexia, az idegrendszer, illetve a skizofrénia között is. Sőt, korábbi kutatások is sejtetni engedték: a depressziónak is köze van a bélrendszerben található baktériumok egyensúlyához.

A finn kutatás nem a depresszió és a mikrobiom kapcsolatát vizsgálta, hanem a finnek krónikus betegségeinek eredetét akarta feltárni. Ez egy 40 évig tartó projekt része, amely 6000 finn ember genetikai felépítéséről, bélmikrobiomjáról, étrendjéről, életmódjáról, gyógyszerhasználatáról és összességében vett egészségéről ad információkat.

A kutatás célja alapvetően az volt, hogy a szakértők megismerjék, hogyan befolyásolja az ember étrendje és genetikája a bélmikrobiomot. A Nature Genetics szakfolyóiratban megjelent tanulmány szerint a genetika befolyásolhatja különböző mikrobák előfordulási arányát a bélrendszerben, és ezek közül van, amelyek a vizsgált 46 betegségcsoporthoz is köthetők. A depresszióval a kutatók szerint két baktérium is kapcsolatba hozható: a Morganella és a Klebsiella, amelyek kórházi fertőzéseket okozhatnak. A kutatásban kiderült, hogy ez a két baktérium a depresszió egy hajlamosító okaként is szerepel.

Egyikük, a Morganella lényegesen gyakrabban volt megtalálható abban a csoportban, amelyben 181, később depresszióval küzdő személy volt.

A Morganellát már korábban is összefüggésbe hozták a depresszióval. Már 2008-ban azt találták a depresszió és a szervezetben található gyulladás közötti lehetséges összefüggést vizsgáló kutatók, hogy a depressziós emberek immunválasza erősebb volt a Morganella és más Gram-negatív baktériumok által a bélben termelt kémiai anyagokra. A szakértők szerint ez újabb bizonyíték arra, hogy az ilyen bélbaktériumok által kiváltott gyulladás összefüggésbe hozható a depresszió kialakulásával.

A tudományterület azonban még mindig gyerekcipőben jár, és azt is érdemes megjegyezni, hogy a depressziónak rengeteg fajtája van, amelyeket különböző tényezők különböző együtthatása okozhat.