A Holdba csapódik a SpaceX kontrollálhatatlan rakétája

A Falcon-9-et még 2015-ben indították útjára, azóta nem tudják irányítani. A rakéta a Mélyűri Klímaobszervatóriumot (Deep Space Climate Observatory) rakta pályára, vagyis egészen pontosan úgynevezett Lagrange-pontra, vagyis a tér egyik olyan pontjára, ahol két nagyobb égitest (a Föld és a Nap) kombinált gravitációs ereje megegyezik egy sokkal kisebb, harmadik test centrifugális erejével.

A rakéta azonban hét éve olyan pályára került, ahol nem lehet irányítani – most végre sikerül ütköznie a Holddal.

A The Guardian cikke szerint a már űrszemétnek számító rakéta 2015 februárja óta nem tudott kitörni a Föld és Hold vonzásából, most változik annyira a pályája, hogy be tudjon csapódni a kísérőnkbe. Szakértők szerint az űrszemét a következő hetekben fog találkozni a Holddal, és 2,58 kilométer per másodperces sebességgel fog becsapódni. A Falcon-9 felső szakasza március 4-én nagy valószínűséggel eléri a Hold túlsó oldalát, méghozzá valahol az egyenlítő közelében.

Bill Gray, aki földközeli objektumokat megfigyelő szoftvereket ír, azt mondja, a rakéta január 5-én megközelítette a kísérőt, de márciusban már biztosan becsapódik majd.

For those asking: yes, an old Falcon 9 second stage left in high orbit in 2015 is going to hit the moon on March 4. It’s interesting, but not a big deal.

— Jonathan McDowell (@planet4589) January 25, 2022