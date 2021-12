Ütközés fenyegette a kínai űrállomást

Kína szerint júliusban és októberben is lépéseket kellett tennie, hogy űrállomása elkerülje az ütközést – írja a The Guardian. Peking arra kérte az ENSZ-t, figyelmeztesse az Egyesült Államokat arra, hogy tartsa magát az Outer Space Treaty nemzetközi űrmegállapodáshoz.

A potenciális ütközések hátterében a Starlink flotta műholdjai álltak, az űreszközöket az Elon Musk-féle SpaceX bocsátja fel nagy számban.

Az Outer Space Treaty értelmében az aláíró országok nemzetközi felelősséget vállalnak a hazai kormányzati és nem kormányzati űrtevékenységért. Jonathan McDowell, a Harvard-Smithsonian Asztrofizikai Központ munkatársa a The Guardiannek azt mondta, szokatlan, hogy egy ország ilyen információs közleményben tegyen panaszt.

A SpaceX már több mint 1600 műholdat indított el a Starlink projekt keretében. Az amerikai Szövetségi Kommunikációs Bizottság 12 ezer műholdra adott engedélyt.

McDowell szerint az utóbbi években fokozódott az űrben az ütközések kockázata, mivel egyre gyorsabb ütemben bocsátják fel a műholdakat. Ebben a Starlinknek is komoly szerepe van, érdemes ugyanakkor kiemelni, hogy az űrszemetek számának növekedéséhez Kína is nagyban hozzájárul. Az elmúlt tíz évben a Nemzetközi Űrállomásnak többször is kellett pályát módosítania a kínai űrszemetek miatt. A mostanihoz hasonló esetek azt jelzik, hogy új korszak kezdődött a világűrben.