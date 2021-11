Ezért lett omikron az új koronavírus-variáns neve

Az Egészségügyi Világszervezet a görög ábécé betűit használja arra, hogy a koronavírus komolyabb variánsait elnevezze, miután a felfedezési ország utáni elnevezést nem találta korrektnek. A legújabb, Dél-Afrikában azonosított variáns neve omikron lett – ezzel azonban a WHO átugrott két betűt ahhoz képest, ami a sorban következett volna. Miért?

Eddig a delta variáns volt a leginkább domináns talán globálisan is, de Európában biztosan, de az azonosítása óta megjelent már epszilon, ióta és lambda is, egyikük sem jelentett magasabb veszélyt, mint a delta. A B.1.1.529 megjelenésével mindenki azt várta, hogy a következő görög betűre ugorjunk, vagyis a nűre – mégsem így történt. A WHO omikronnak nevezte el a mutánst, és kihagyott két betűt.

A WHO képviselője a CNN-nek elmondta: nem kell emögé sokat gondolni, a nű nagyon hasonlít az angol new szó kimondott alakjára, ami pedig újat jelent,

a kszí pedig akár politikai feszültséget is okozhatott volna a kínaiakkal,

mivel az államfőjüket Hszi Csin-pingnek hívják, és a betű angol írása (Xi) egyébként is gyakori keresztnév keleten.

A WHO az új betegségek, vírusok és azok variánsai elnevezésénél igyekszik elkerülni, hogy bármilyen kulturális, társadalmi, nemzeti, regionális, szakmai vagy etnikai csoportot megsértsen.