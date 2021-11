Egy 24 éves cikk megjósolta a pandémiát

A Twitteren egy olyan 1997-es Wired-cikk került elő, amelyben a 21. század tíz potenciális kihívását mutatták be – szúrta ki az IFLScience. A közel 25 éves írásban a geopolitikai feszültségtől a klímaválságon át a világjárványig több olyan probléma is szerepel, melyekkel már most szembe kell néznünk.

A jóslatok között akadnak olyanok, amelyek a korszakban elég biztosnak tűntek. Az 1990-es években az Egyesült Államok és Kína kapcsolata alapján sejteni lehetett, hogy a viszony egyre ellentétesebb lesz, és bár újabb hidegháború egyelőre nem robbant ki, technológiai és gazdasági értelemben már javában dúl a konfliktus a két ország között. A szerzők azt is jól látták, hogy Oroszországban egy Európát fenyegető maffiaállam fog kiépülni, de a világszerte erősödő terorrizmus kapcsán sem tévedtek.

Hasonló módon a klímaváltozás élelmiszer-ellátásra gyakorolt negatív hatásait is sejteni lehetett, az első éhínség, amelyet bizonyítottan a globális felmelegedés okozott, Madagaszkárban kezdődött a közelmúltban. Emellett az is várható volt, hogy a környezetszennyezés rengeteg megbetegedést okoz majd, igaz, ezen a területen a szigorításoknak köszönhetően némi javulás tapasztalhattunk az utóbbi időkben.

A cikkben ugyanakkor kevésbé egyértelmű előrejelzések is felbukkannak.

Lehetséges veszélyként mutattak be például egy pandémiát, egy modern influenza-világjárványt vagy egy ahhoz hasonló eseményt.

Noha a szakértők már 2020 előtt is figyelmeztettek egy potenciális pandémiára, 1997-ben ez még extrém jóslatnak számított. Az előrejelzés sajnos igaznak bizonyult, a Covid-19 eddig világszerte mintegy 5,16 millió ember halálát okozta, és elképzelhető, hogy a világjárvány csak ízelítő a jövőből.

A publikációban arról is írtak, hogy az európai integrációs folyamat megtorpanhat, a nyugat és a kelet egyesülése elmaradhat, és az EU folyamata is megszakadhat. Bár az unió nem omlott még össze, a problémák már láthatóak – gondoljunk csak a Brexitre vagy Brüsszel és a magyar kormány ellentétére. A fejlődést megállító kulturális visszahatásban is lehet valami: a fake news világában az emberek már a tudományos bizonyítékokban és eredményekben is kételkednek.

A tíz pont között azonban szerepelnek olyanok is, amelyek egyelőre téves jóslatnak tűnnek. A várakozásokkal ellentétben az alternatív energiaforrások például egyre inkább teret hódítanak, és a technológia sem okozott még olyan csalódást, mint amilyet a cikkben vázoltak.