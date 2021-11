Több ezer mamutfenyő vált hamuvá

A kaliforniai erdőtüzek miatt az elmúlt két évben az óriás mamutfenyők közel egyötöde hamvadt el – írja az MTI. Csak idén több ezer példány veszett oda.

A Sequoia Nemzeti Parkban és a környező erdőségekben a becslések alapján 2660-3630 mamutfenyő vált a lángok martalékává 2021-ben.

A tavalyi tűzvész idején ennél is több, 7500-10400 példány pusztult el a Sierra Nevada hegység nyugati oldalán élő mintegy 75 ezer mamutfenyőből.

Az évezredekig is elélő óriás mamutfenyők a világ legnagyobb fái, átlagosan 75 méteres magasra nőnek, törzsük átmérője pedig 6 méter is lehet. Reprodukciójukhoz szükség van az alacsony intenzitású tűzre: amikor a lángok hője eléri a fák magasan lévő ágait, a mamutfenyők ragacsos gyantaréteggel védett tobozai kinyílnak. Több száz apró mag hullik ekkor a talajra, ahol a tűz nyomán tápanyagokban gazdag föld marad hátra.

A klímaváltozás okozta aszályok miatt azonban az utóbbi években tomboló tüzek egyre hevesebbé és gyakoribbá váltak, ami már veszélyt jelent a fákra. Clay Jordan, a Sequoia és a Kings Canyon Nemzeti Park igazgatója arra hívta fel a figyelmet: ahhoz, hogy a későbbi nemzedékek is láthassák a mamutfenyőket, sürgős beavatkozásokra van szükség.

Az elmúlt öt évben hatalmas erdőtüzek pusztítottak Kaliforniában, a lángok idén is rekordközeli nagyságú területet perzseltek fel az államban. A tavalyi tapasztalatokból kiindulva idén már tűzvédő takarókkal próbálták megóvni a hatalmas fákat, köztük a Sherman tábornok fája nevű óriást is, amelyet a világ legnagyobbjaként tartanak számon. Tűzgátló géllel is locsolták a 60 méternél magasabb fák koronáját, törzsüket locsolóberendezéssel öntözték, és eltávolították a gyúlékony anyagokat a közelükből. Az erdő legnagyobb ősfáit meg tudták védeni, de ezeket az intézkedéseket nem tudták mindenhol alkalmazni.

Egy 2013-as éghajlati modell azt jelezte, hogy a szélsőséges tüzek még 50 évig nem veszélyeztetik a mamutfenyőket. Ezt követően ugyanakkor egy elhúzódó aszály kezdődött, aminek következtében 2015-ben és 2017-ben is számos óriás mamutfenyő pusztult el a tüzekben. Az elégett fák pontos számát egyelőre nem tudták megállapítani, a park illetékesei azt fontolgatják, hogy ültetéssel próbálják pótolni a veszteségeket.