Glasgow főterén vacsoráztak a világ vezetői, de senki nem akarta kifizetni a számlát

Hatásos nyilvános akciót szervezett a Zero Hour (nulladik óra) természetvédő kampányszervezet: a világ vezetőinek beöltöztetett aktivistái a pénteki Fridays for Future tüntetés helyszínén lakomáztak meg a bolygó szennyező tevékenységeiből, a számlát viszont a végén senki nem akarta kifizetni. Az akció az úgynevezett klíma- és ökológiai vészhelyzet számlára, vagyis törvényjavaslatra (Climate and Ecological Emergency Bill) hívja fel a figyelmet (a bill angolul a számlát és az ilyen dokumentumokat is jelöli), amit a szervezet fogalmazott meg a világ vezetőinek. Nevéből adódóan nem nehéz kitalálni: a CEE Bill tulajdonképpen egy javaslat arra, hogyan lehetne hatékonyabban fellépni a klíma- és ökológiai válság ellen.

A legtöbb új törvény közvetlenül a kormánytól származik, mint tervezett jogszabály, de képviselők tehetnek törvényjavaslatot, amelyek nagy részéből ugyan nem lesz végül kötelező érvényű jogszabály – de van néhány, amely átjut a rostán. Így született a briteknél a 2008-as klímaváltozási törvény is. Mindössze az kell hozzá, hogy a parlamenten belül elegendő támogató gyűljön össze, és megszavazzák azt.

A CEE Bill is hasonló babérokra tör, és az olyan akciókkal, mint amilyet a Fridays of Future tüntetésen is megszervezett, az emberek figyelmét biztos, hogy magára vonja. A törvényalkotás azonban hosszas folyamat – figyelmeztet a Zero Hour honlapján. A javaslat első formája 2020 szeptemberében, a második 2021 júniusában került a képviselők elé, így még csak a munka elején járnak, olvasható a weboldalon.