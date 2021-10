Több tízezer halálesetért lehet felelős a megengedett mértékű légszennyezés

Harvardi kutatók szerint még az alacsony, a megengedett határértékeken belül maradó légszennyezés is évente több tízezer ember haláláért lehet felelős az Egyesült Államokban egyedül – olvasható az EurekAlerten megjelent sajtóközleményben. A leginkább veszélyeztetettek az idős emberek és a sérülékeny populációs csoportokhoz tartozók.

A The Lancet Planetary Health tudományos folyóiratban megjelent tanulmány szerint az idősebb embereknél már nagyon kis mértékű légszennyezettség-növekedés is megnövelte a halálozás kockázatát, és ez igaz volt a levegőben található szilárd részecskékre és gáznemű szennyezésre is. A kutatók szerint az eredményeik azt mutatják, hogy a jelenlegi légszennyezési szabályozások nem elegendők arra, hogy a sérülékenyebb csoportokat is megóvják.

Már korábbi kutatások is sejteni engedték, hogy még a jelenleg elfogadhatónak nevezett légszennyezettségi értékek is növelhetik a halandóságot, de ezek nem koncentráltak azokra az egyénekre, akik folyamatosan, hosszabb távon vannak kitéve a szennyezésnek, és esetleg kockázati csoportokba is tartoznak. A harvardi kutatók most óriási adattömeget és fejlett modellezést alkalmaztak. A tanulmányhoz három különböző szennyezőanyagot vizsgáltak: a szálló port, a nitrogén-dioxidot és az ózont. A kutatók adatállományukat azokra a személyekre korlátozták, akik az EPA (U.S. Environmental Protection Agency, Amerikai Környezetvédelmi Ügynökség) által javasolt éves maximumok alatti légszennyezettségi koncentrációnak voltak kitéve.

Még így is mindegyik szennyezőanyag növelte a halálozás esélyét.

Talán nem meglepő, de az alacsonyabb jövedelmű területeken nagyobb volt a halálozás esélye, mint a gazdagabb környékeken. A férfiakra veszélyesebb volt a szálló por és az ózon, míg az afroamerikaiaknál a nitrogén-dioxid és az ózon volt a problémásabb. A kutatók szerint az Egyesült Államokban több tízezer halálesethez járulhat hozzá még a megengedett mennyiségű légszennyezés is.