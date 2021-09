Bizarr kezet találtak egy bálnában

A mai cetféléket ismerve nehéz elképzelni, hogy az állatok ősei szárazföldi életmódot folytattak. Egy, a közelmúltban elvégzett boncolás jól bizonyítja, hogy a bálnák számos, egykori szárazföldi vonásukat megőrizték – írja az IFLScience.

Az állatok uszonyában egy meglepő struktúra, egy ötujjú, kézre emlékeztető végtag található.

A bizarr testrészről készült fotót Dr. Mark D Scherz, a Dán Természettudományi Múzeum herpetológusa osztotta meg a Twitteren. Bár a cetfélék nem tartoznak a kutató szakterületéhez, az intézménynél zajló boncolásra ő is ellátogatott.

This is what it looks like when you remove the inter-digital flesh from a whale’s flipper. Amazing to see how well the pentadactyl limb is retained! pic.twitter.com/GPu602wXz5

— Dr Mark D. Scherz (@MarkScherz) September 1, 2021