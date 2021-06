Önként karanténoznak a denevérek, ha betegek

A denevérek elkülönítik magukat, „otthon maradnak” a barlangjaikban, ha nem érzik jól magukat, hogy ne érintkezzenek más fajokkal, és ezzel vélhetően számos járvány kialakulását előzték már meg – állítják tanulmányukban izraeli tudósok az MTI szerint.

A The Times of Israel beszámolója szerint a Tel-avivi Egyetem kutatói öt nílusi repülőkutyát fertőztek meg, majd nyomon követték a denevérek viselkedését, és azt találták, hogy

az állatok a gyulladás legapróbb tüneteinek jelentkezése esetén fajtársaiktól is elkülönülnek.

A tudósok műholdas nyomkövetővel, gyorsulásmérővel, infravörös kamerával kísérték figyelemmel az állatokat, és vérvizsgálatokkal ellenőrizték az állapotukat.

A vizsgálat eredményeképpen a tudósok megállapították, hogy ez az elkülönülés jelentősen csökkenti annak lehetőségét, hogy a denevérekben előforduló kórokozók akár közvetlenül, akár más fajok közbeiktatásával emberre is átterjedjenek.

„Azt figyeltük meg, hogy a beteg denevérek távol tartják magukat a kolóniától, és nem hagyják el a barlangot. Ez arra enged következtetni, hogy ember csak akkor találkozhat beteg denevérrel, ha behatol az élőhelyükre vagy elpusztítja azt” – fogalmazott Joszi Jovel, a Tel-avivi Egyetem idegtudományi kutatásvezetője.

A kutatásban szintén részt vevő Maja Vejnberg arra mutatott rá, hogy a denevérek nagyon közösségi állatok, a beteg egyedek mégis természetük ellenére távol tartják magukat a többi állattól. Kiemelte, hogy ez teljesen idegen viselkedés ezektől az állatoktól, mert az evolúció arra tanította meg őket, hogy együtt maradva nagyobb biztonságban vannak a ragadozóktól, így ösztöneiknek azt kellene diktálniuk, hogy leplezzék fertőzöttségüket, és a csoporttal maradjanak.

„Teljesen világosan kiderült, hogy a beteg állatok eltávolodnak társaiktól, és még hátrálnak is, ha más denevérek közelednek hozzájuk” – mondta el Vejnberg a The Times of Israelnek, hozzátéve, hogy minden,

amit az emberek a koronavírus-járvány kezdete óta csinálnak (a társadalmi távolságtartás, a karantén és az elkülönülés), a denevérekre ugyanúgy jellemző.

A világban pusztító, új típusú koronavírus a tudomány mai állása szerint legvalószínűbben állatról terjedt át emberre a kínai Vuhanban, de az elmúlt napokban egyéb elméletek is felerősödtek, különösen miután Joe Biden amerikai elnök is elrendelte, hogy a titkosszolgálatok derítsék ki, honnan ered a vírus, elképzelhető-e, hogy egy kínai laboratóriumból került ki a szabadba.