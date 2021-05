Menstruációs zavarokat okozhat a COVID-19

A koronavírus-vakcinák mellékhatásaként többször jelentették már azt, hogy bezavarnak a menstruációs ciklus normális menetébe – erre egyelőre tudományos bizonyítékot nem sikerült találni, más a helyzet viszont magával a coviddal, amiről egyre biztosabban tudjuk: módosíthatja a ciklust, és tolhatja a menstruációt. A témában Dr. Szuromi András, a Czeizel Intézet szülész-nőgyógyásza osztott meg egy rövidebb írást Facebookon.

„A pandémia során saját praxisomban igen sok vérzészavarral találkoztam, illetve találkozom, mely időben a COVID fertőzéshez köthető” – írja a szakértő. „Leggyakrabban a vérzészavar a betegséget követően 3-6 hónapban jelentkezik, döntően közti vérzés formájában, illetve menzeszt követően elhúzódó vérzés képében. Ritkábban ciklus teljes felborulása, illetve menzesz kimaradása volt tapasztalható.”

A nőgyógyász megjegyzi, hogy leginkább olyanoknál volt tapasztalható a változás, akik tünetmentesen vészelték át a betegséget.

A vizsgálatok során erősen megnagyobbodott petefészkeket találtak, néhol kis méretű cisztát is felfedeztek. Laborvizsgálatok során menopauzára jellemző magas szintű FSH és LH, illetve alacsonyabb ösztrogén- és progeszteron-értékeket mértek. A vizsgált 3 esetből mindegyik páciens 37 év alatti volt.

„Mivel a szakterületem az inzulinrezisztencia, ezért cukorterheléses vizsgálatot (OGTT) is végeztünk, amely során 4 esetben volt észlelhető kóros vércukor és inzulin szint, illetve minden vizsgálat során észlelhető volt kifejezett D-vitamin hiány. A korábban már diagnosztizált és beállított kezeléssel bíró Inzulin rezisztenciával küzdő páciensek körében is igen gyakran volt észlelhető, „indokolatlan” visszaesés” – írta a nőgyógyász.

Érdekes, hogy a menstruáció és a COVID-19 kapcsolatáról megoszlanak a tudományos eredmények is – az egyértelműnek tűnik, hogy hat a menstruációs ciklusra a fertőzés, de az nem, hogy hogyan. Egy 2021 januári kutatás szerint például a vizsgált nők 25 százalékának változott meg a menstruáció hossza, de itt főként inkább rövidült a vérzés, mint hosszabbodott, bár a különbség nem volt szignifikáns. Egy vuhani kutatás érdekes eredményeket mutatott be: két nő esettanulmányán keresztül arra jutott, hogy a női nemi hormonok is befolyásolhatják a szervezet fertőzöttségét, a megfigyelt nők ugyanis negatív PCR-teszttel mentek haza a kórházból, de

a következő menstruáció idején ismét tüneteket és pozitív PCR-t produkáltak.

„Röviden összefoglalva valószínűsíthető a COVID-fertőzés diabetogén hatása (melyet számos intézet kutat világszerte többek között: a King’s College London és a Monash Egyetem kutatócsoportja) áll a vérzészavarok hátterében, mely magyarázza az észlelt ultranag és laborvizsgálatok nagy részét” – írja a magyar nőgyógyász.

Ami a vakcinákat illeti, világszerte egyre több nő panaszkodik a ciklus felborulására, aminek több oka is lehet. Az egyik nyilván a stresszhelyzet, ami már magában megboríthatja a ciklust, de könnyen lehet, hogy az oltásoknak is van ilyen átmeneti hatásuk. Az általunk megkérdezett nőgyógyászok nem találkoztak még ilyen panasszal, de a különböző oltási csoportokban Facebookon viszonylag gyakran felmerül a probléma.

A BBC cikke szerint egyébként előfordulhat, hogy lehet összefüggés, de ez az összefüggés még egyértelműen nem bizonyított, mivel nem is igazán kutatják. A méh fala ugyanis része az immunrendszernek, így amikor egy új patogén miatt ez aktivizálódik, az hatással lehet a menstruációra. Ha tényleg ez történik, akkor a változás csak átmeneti, de kapcsolat még egyáltalán nem bizonyított – ehhez további kutatásokra lesz szükség.