Új klinikai vakcinakutatásba kezdhet az AstraZeneca

Tegnap robbant a hír, hogy problémák vannak az AstraZeneca vakcinakutatásának egy részével: a gyártásnál és a kutatások megtervezésénél is hiba csúszhatott a gépezetbe, ezért erősen kérdéses, hogy valóban 70 százalékos hatékonyságról beszélhetünk-e. Most úgy tűnik, új kutatás indul majd a kétrészes kísérletsorozat 90 százalékos hatékonyságú ágának megerősítésére, de folyik az engedélyeztetés így is a vakcinára.

Az AstraZeneca gyógyszergyártó hétfőn még azt közölte, hogy az Oxfordi Egyetemmel közösen kifejlesztett koronavírus-oltása két vizsgálati szegmensben átlagosan 70 százalékos hatékonyságot mutatott a vírus elleni védelemben. Ez az eredmény úgy jött ki, hogy a kutatás két részből állt: egy kisebb alanycsoporttal 90 százalékos hatékonyságot értek el, itt először fél adag, majd egy hónap múlva teljes adag szert kaptak a résztvevők. A második, nagyobb csoportban csak 62 százalékos volt az eredmény, itt kétszer ugyanakkora, teljes adagot kaptak az alanyok. A két részeredmény összevetésével nagyjából 70 százalékos lett a vakcina.

A sikeresebb csoport gyártási hiba miatt kapott csupán fél adagot, valamint köztük nem volt 55 évnél idősebb résztvevő. Ez egészségügyi szempontból egyáltalán nem, kutatásmódszertani oldalról viszont nagyon is problémás: a sikeresebb csoport eredményei így ugyanis érvényüket vesztik, és noha a 62 százalékos eredmény marad, a 90 százalékos hatékonyság megkérdőjelezhető.

Az AstraZeneca vezérigazgatója elmondta, hogy a fél adagos dózis nem volt hiba: amint a kutatók rájöttek arra, hogy a gyártósoron csak ennyi kerül a fiolákba, megváltoztatták a kutatási protokollt, és aszerint folytatták a munkát. Így maga a kutatás már a jó adagot értékelte ki.

A Bloomberg beszámolója szerint az AstraZeneca azzal akarja tisztázni a zavart, hogy teljesen új klinikai kutatást végez, ami szintén megerősíti a 90 százalékos hatékonyságot. A gyártók szerint egyszerűbb teljesen új kísérletekbe kezdeni, mint megismételni a most folyó kísérlet egyik részét. Az új kutatás ugyanis nem zavarhat be az engedélyeztetésbe, a 62 százalékos hatékonyság ugyanis biztos – ami még mindig az Egészségügyi Világszervezet által megszabott határérték felett van, ami szám szerint 50 százalék.