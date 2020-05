Kozmikus ütközés hozhatta létre a Napot

Több milliárd évvel ezelőtt egy kisebb galaxis többször is áthaladt a Tejútrendszeren, a folyamat hatására pedig jelentős csillagképződés indult be. Egy friss tanulmány alapján elképzelhető, hogy a Nap is ezen ütközés miatt alakult ki – írja az IFLScience.

A Sagittarius törpegalaxis a Tejútrendszer egyik legközelebbi szomszédja, de kis mérete és elhelyezkedése miatt csak az 1990-es években fedezték fel. A szakértők az évek során felfedezték, hogy kis mérete ellenére a rendszer jelentős hatást gyakorolt galaxisunkra. A kutatók szerint a Sagittarius mozgása olyan fodrozódásokat idézett elő a Tejútrendszer gázfelhőiben, amelyek lehetővé tették a csillagok születését.

Tomás Ruiz-Lara, a Kanári-szigeteki Asztrofizikai Intézet munkatársa szerint a korábbi modellek alapján a Sagittarius háromszor esett át a Tejútrendszeren: először 5-6, majd 2, végül pedig 1 millió éve. A kutatók szerint minden egyes áthaladásnál a törpegalaxis vesztett tömegéből, így hatása egyre csökkent.

Ruiz-Lara és kollégái a közelmúltban az Európai Űrügynökség Gaia űrtávcsövének adatait elemezték, és megállapították, hogy egyes csillagok anyaga és mozgása összhangban van ezekkel a találkozásokkal.

Úgy tűnik, a három ütközés idején valóban jelentős csillagképződés kezdődött.

A kutatók nem zárják ki, hogy a Nap is a Sagittarius első érkezésének hatására alakult ki. A csapat szerint a felvetés nem igazolható egyértelműen, de az biztos, hogy csillagunk nem sokkal azt követően született meg, hogy a törpegalaxis átvonult a Tejútrendszeren.