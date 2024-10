Hetek óta forrnak az indulatok a komáromi iskolában, ahol szexuális visszaélés gyanújával nyomoznak

Ezúton szeretnénk tájékoztatni önöket, hogy iskolánk vezetésében változás következett be. (…) Az igazgató munkaviszonya közös megegyezéssel megszűnt. (…) Ezzel kapcsolatban október 24-én egy rendkívüli szülői értekezlet kerül megtartásra

– ezt az üzenetet kapták hétfőn a komáromi Széchenyi István Gazdasági és Informatikai Technikum tanulóinak szülei. Az oktatási intézmény körül a tanév eleje óta forrnak az indulatok. Hetek óta keringenek különböző – olykor egymásnak is ellentmondó – értesülések, pletykák a közösségi médiában arról, hogy mi történt az intézmény falai között a tanév kezdete óta.

Két héttel ezelőtt kereste meg a 24.hu-t az iskola egyik diákja, aki több részletet is megosztott velünk. Fontos kiemelni, hogy az információk között több olyan akadt, melyről forrásunk nem közvetlenül értesült, hanem másoktól hallotta azokat. Az általa elmondottak ugyanakkor összecsengenek azzal a lapunknak is megerősített ténnyel, hogy a Komárom-Esztergom Vármegyei Rendőr-főkapitányság büntetőeljárást folytat „14. életévét betöltött, de 18. életévét be nem töltött személlyel hatalmi vagy befolyási viszonyával visszaélve elkövetett szexuális visszaélés bűntett” gyanúja miatt ismeretlen személlyel szemben, az ügyben pedig az oktatási intézmény is érintett.

Forrásunktól arról értesültünk, hogy az ügy középpontjában az igazgatói posztról távozó pedagógus áll. A férfi a 2010-es évek eleje óta tanított a komáromi középiskolában, amit az idei évtől már igazgatóként vezetett.

Nagyjából egy hónap telt csak el nyugalomban a tanévből, mert szeptember végén szárnyra kaptak a hírek a diákok között, hogy az igazgató szexuális kapcsolatba került az egyik kiskorú diáklánnyal. Mindezt a hírek szerint egy takarítónő leplezte le, aki tanítás után véletlenül rájuk nyitott aktus közben az egyik teremben.

A dolognak hamar híre ment az iskolában, a lapunkhoz eljutó információk szerint pedig az iskola vezetése azonnal lépett – igaz, nem úgy, ahogy azt elsőre gondolnánk.

Az elmondások szerint egyesével hívták be a diákokat az igazgatói irodába, ahol a tantestület néhány tagja tartott „kihallgatást”: azt akarták megtudni, hogy ki terjeszti a pletykát az igazgató állítólagos szexuális visszaéléséről, közben pedig a lelkükre kötötték, hogy senkinek nem beszélhetnek arról, ami az iroda falai között történt.

A beszámolók egyik fontos pontja, hogy a kiskorú diákokat a szüleik távollétében hallgathatták ki. A jogszabályok alapján a kiskorúak kihallgatásának, illetve meghallgatásának a szabályai eltérők lehetnek aszerint, hogy milyen eljárásról van szó. Rendőrségi eljárás esetében a törvényes képviselő jelenléte a legtöbbször indokolt. Az iskolákban azonban, amennyiben hivatalos vizsgálat vagy fegyelmi eljárás indul, és jegyzőkönyv is készül, a kiskorú diákok meghallgatása esetén az eset súlyossága befolyásolhatja, hogy szükséges-e a szülők jelenléte. A köznevelési törvény így fogalmaz:

A gyermek, a tanuló személyiségét, emberi méltóságát és jogait tiszteletben kell tartani, és védelmet kell számára biztosítani fizikai és lelki erőszakkal szemben.

Ez alapján előállhat olyan helyzet, ami indokolja a szülők jelenlétét. A komáromi iskolában ugyanis – a hozzánk eljutott információk szerint – a fentiek nem vagy csak korlátozva teljesültek, ráadásul a beszélgetésekről jegyzőkönyv is készült, ám ezeknek a másolatait állítólag oda sem akarták adni a diákoknak azzal az indokkal, hogy mivel kiskorúak, csak a szülőnek vagy a törvényes képviselőnek adható át a leirat.

Forrásunk szerint az igazgatónak a tanári karból többen is segítettek volna eltussolni az ügyet.

Egy tanár azonban a diákok mellé állt, és két héttel ezelőtt a nyilvánosságban is jelezte: a rendőrség elé viszi a történteket.

Érdeklődésünkre ezután a Komárom-Esztergom Vármegyei Rendőr-főkapitányság közölte, hogy az ügyben senki nem tett feljelentést – a rendőrség közlését később az érintett pedagógus is megerősítette lapunknak. Őt többször kerestük, de nem akart nyilatkozni, mindössze annyit árult el, hogy a rendőrség kereste meg őt, és csak ezután indult meg az eljárás. A pedagógus ezzel összefüggésben jelezte: amíg az ügy rendőrségi szakaszban van, sem ő, sem az érintett diákok nem beszélhetnek.

Érdekes adalék, hogy a diákok mellé álló pedagógus közösségi médiás bejegyzése alatt megjelent az iskola egy másik tanára, azt tanácsolva kollégájának, hogy „szálljon magába”, és „vegyen vissza az arcából”, mert most „nem a megszeppent kilencedikesekkel beszél.” A mai napig elérhető kommentekben úgy fogalmazott, nem állt az ügyben senkinek a pártjára, szimplán csak „leszarja” az egészet, és állítása szerint mindent tud az igazgató szóban forgó ügyéről. Azért nem tesz ellene, „mert nem kell”. A bejegyzés többi kommentelőjét pedig óva intette attól, hogy félinformációkból véleményt alkossanak.

Az üggyel kapcsolatban már korábban kerestük a Széchenyi István Gazdasági és Informatikai Technikumot, arról érdeklődve, valóban van-e ilyen ügy az intézményben, és azzal összefüggésben tényleg kihallgattak-e diákokat. Erre a megkeresésünkre nem válaszoltak, a héten viszont sikerült elérni az intézményt telefonon, ahol azt közölték, hogy központi utasításra minden megkeresést a Tatabányai Szakképzési Centrumhoz kell irányítaniuk. Az utóbbi intézményt tárcsázva szerettünk volna megerősítést kapni arra, hogy a volt igazgató munkaviszonyának közös megegyezéssel való megszüntetése összefüggésbe hozható-e azzal, hogy a rendőrség szexuális visszaélés gyanújával nyomoz. A centrumból sem cáfolni, sem megerősíteni nem kívánták az értesülést – éppen a rendőrségi eljárásra hivatkozva.

Az iskola távozó igazgatóját nem tudtuk elérni.