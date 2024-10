Utoljára lép fel jövőre a hetvenes évek egyik legsikeresebb angol zenekara

Az Electric Light Orchestra, avagy rövidítve ELO a hetvenes-nyolcvanas évek világszerte népszerű zenekara volt: Jeff Lynne változó felállású, bombasztikus megszólalásáról és változatos stílusú zenéjéről ismert együttese egymás után gyártotta az innovatív slágereket és a sikeralbumokat, összesen 50 milliónál is több lemezt eladva. A szimfonikus rocktól a diszkón át a szintetizátoros popzenéig ívelő repertoár legnépszerűbb számait a mai napig játsszák a jobbféle rádiók: a Mr. Blue Sky, a Hold on Tight és a Don’t Bring Me Down klasszikus, elnyűhetetlen slágerek, még akkor is, ha Magyarországról talán ez kevésbé tűnhet így – ebben szerepet játszhat persze, hogy az ELO sajnos sosem lépett fel nálunk.

Az együttes a hatvanas évek meghatározó birminghami zenekara, a Move romjain alakult 1970-ben: az egyébként nem kevésbé nagyszerű Move tagjai közül hárman zenéltek tovább az ELO-ban, a frontember, Roy Wood azonban két évvel később kilépett, így csak az énekes-gitáros Jeff Lynne és a dobos Bev Bevan maradt az eredeti felállásból, hozzájuk csatlakozott aztán a billentyűs Richard Tandy és a basszgitáros Kelly Groucutt, ők alkották az ELO magját, de számos más zenész is játszott velük, sokáig állandó csellista és hegedűs tagja is volt a klasszikus zenei hatásokat is felvonultató zenekarnak.

Az ELO eleinte progresszív rockzenét játszott, de egyre sodródott a populárisabb hangzás felé, és 1976-ban a New World Record című albumuk már világsiker volt, ezt követték aztán a további sikerlemezek, mint az Out of the Blue, az elképesztő eladásokat produkáló Discovery és a Time, nem beszélve az Olivia Newton-Johnnal közös Xanadu filmzenealbumról. Utána azonban a zenekar népszerűsége csökkenni kezdett, több meghatározó tag is kilépett, végül a trióra fogyatkozott ELO 1986-ban még kiadott egy albumot, aztán feloszlott.

A zenekar dalszerzőzsenije, Jeff Lynne producerként folytatta, majd belépett a rocklegendák alkotta Traveling Wilburys szupergruppba, Roy Orbison, Bob Dylan, George Harrison és Tom Petty társaságában, de ő felügyelte a Beatles régi felvételekből összerakott új dalait is a kilencvenes években és 2023-ban is. Többször visszatért aztán az ELO is, legutóbb 2014-ben, Jeff Lynne’s ELO néven turnézott, ám Tandy idén májusban bekövetkező halálát követően Lynne bejelentette, az ELO végleg búcsúzik. Búcsúturnéja most ért véget Amerikában, utolsó koncertjét pedig most jelentették be, hogy jövő nyáron, július 13-án tartja a londoni Hyde Parkban.