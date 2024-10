Karácsony egy feltétellel visszahozná a Budapestinfót

A főpolgármester-helyettes személyére vonatkozóan nem lesz napirenden előterjesztés a fővárosi közgyűlés október 30-ai ülésén

– közölte Kiss Ambrus, a Főpolgármesteri Hivatal főigazgatója kedden egy háttérbeszélgetésen. A helyettes előterjesztése a főpolgármester kizárólagos jogköre, rajta kívül más képviselő nem kezdeményezhet szavazást.

A főpolgármester helyettesét titkos szavazáson választja meg a közgyűlés. Karácsony Gergelynek több helyettese is lehetne (az előző ciklusban eleinte öt, majd négy volt), ám az önkormányzati törvény értelmében közülük legalább egynek közgyűlési tagnak kell lennie. A helyettesválasztás körüli vitáról, amely e hónapban már nem juthat nyugvópontra, ebben a cikkünkben írtunk.

Kiss a témában zajló egyeztetéseket nem akarta kommentálni. Elmondása szerint Budapesten kívül is van olyan település, ahol még nem sikerült alpolgármestert választani. Az a jogi folyamat, melynek végén a főispán akár főpolgármester-helyettest is kinevezhet a közgyűlés helyett, Kiss szerint 6–8 hónapig is eltarthat.

Kiss, aki az előző ciklusban Karácsony általános helyettese volt, ám az újraválasztását a Tisza Párt és Vitézyék is ellenezték, elmondása szerint továbbra is vállalná a felkérést, ha érkezne ilyen.

A fővárosi cégvezetők esetében is csak később áll elő javaslattal Karácsony. Azonban az igazgatósági és felügyelőbizottsági tagok személyére a főpolgármester javaslatot fog tenni, mert sokak mandátuma lejár. Erről Karácsony folyamatosan egyeztet a frakciókkal – tette hozzá Kiss.

Visszatérhet a Budapestinfó

Jövő héten szerdán a főváros működési szabályzatáról szavazni fognak. Emlékezetes, hogy az alakuló ülésen a Tisza, a Vitézy Dávid vezette Podmaniczky Mozgalom és a Fidesz frakciója sem akarta elfogadni Karácsony szmsz-módosítását. Akkor a frakciók azt akarták elérni, hogy szavazzanak az új szmsz-hez benyújtott módosítókról is, mivel nem minden pont került be az előterjesztésbe azok közül, amiket a pártok kezdeményeztek. Karácsony ezt nem engedte: amellett érvelt, hogy az önkormányzati törvény értelmében a közgyűlés csak az általa benyújtott szmsz-javaslatról szavazhat.

Kiss elmondta, hogy az szmsz-módosításhoz a főpolgármester több, a frakcióktól érkező javaslatot is elfogadott. A hivatal főigazgatója közölte:

Karácsony a Fidesz javaslatára kész visszahozni a Tarlós István idején bevezetett Budapestinfót, amennyiben ezzel párhuzamosan minden magyar sajtóorgánum meghívást kap a kormányinfóra.



„A főpolgármester eddig is tartott sajtótájékoztatókat, én is állok a rendelkezésükre, de ha azokat az újságírókat, akiket kitiltottak a kormányinfóról, beengedik, mi is készek vagyunk Budapestinfót tartani” – mondta Kiss, utalva a kormányzati tájékoztatókról kitiltott Magyar Hangra. Emellett befogadták az antikorrupciós szoba létrehozásáról szóló fideszes javaslatot is, így mostantól a városházán bárki számára szabadon vizsgálhatók lesznek a fővárosi dokumentumok. Jámbor András ellenzéki parlamenti képviselő Szentkirályi Alexandra javaslatán felbuzdulva minden minisztériumban és állami cégben létrehozna ilyen szobát.

Kiss elmondta, hogy

minden olyan javaslatot befogadtak, amelyek nem sértik az önkormányzati törvényt, és nem veszélyeztetik a működésképességet.

A közgyűlésen kialakult jogvitával kapcsolatban az alakuló ülésen elhangzott ígérettel szemben a kormányhivataltól egyelőre nem kértek állásfoglalást. Ehelyett a főjegyző megkereste a Közigazgatási és Területfejlesztési Minisztérium közigazgatási államtitkárát: az ügyben Kiss elmondása szerint még levelezés zajlik, de ettől függetlenül az szmsz napirenden lesz. A fővárosnak az az álláspontja, hogy négy ügyben a főpolgármesternek kizárólagos előterjesztési joga van, melyeket módosító indítványokkal egy ideiglenes vagy állandó közgyűlési többség nem hekkelhet meg. Kiss szerint sok település bajban lenne, ha kiderülne, hogy módosítókkal felül lehet írni a településvezetők javaslatait a helyettesük vagy a bizottsági tagok személyére.

Karácsony két közgyűlési ülés között egy személyben is eljárhat, vagyis a képviselőket megkerülve is hozhat döntéseket, amit Vitézy kifogásolt. Kiss elmondta, hogy megvizsgálták a kérdést: szerinte ésszel kell áttekinteni a kérdést, mert nem veszélyeztethetik a város működőképességét. Hangsúlyozta, ezek nem univerzális jogkörök: csak akkor használhatja azokat a főpolgármester, ha az indokolt. A múltban ezeket a kormányhivatal is ellenőrizte, és bár Kiss szerint ez nem egy baráti testület, egyetlen döntésüket sem támadta meg. Kiss elmondta, hogy Tarlósnak 33 ilyen jogköre volt, Karácsony csak 11-et gyakorol majd.

Vitézy azt is szerette volna, ha a cégvezetők munkáltatói joga visszakerül a közgyűléshez, ám Karácsonyék ebben a kérdésben sem engednek.

Szentkirályi Alexandra, a Fidesz frakcióvezetője kettőre csökkentette volna a fővárosi bizottságok számát. Ezt a javaslatot nem fogadták el: fenntartják a négy bizottságos modellt. A bizottságok számát így is ötről négyre csökkentették.

A következő közgyűlésen a kormány által javasolt Airbnb-korlátozásra válaszul egy tízpontos lakáspolitikai javaslatról, a diákszervezetekkel folytatott tárgyalásokon megalkotott 24 pontos akciótervről, valamint a kikötői engedélyekre és a digitális reklámelhelyezésekre kiszabott moratóriumokról is szavazni fognak.

A napirendet csütörtökön teszik közzé a főváros honlapján.