Évmilliókig tartana kiheverni az emberiség rombolását

Egy új kutatás szerint az emlősök sokszínűsége olyan súlyos károkat szenvedett, hogy 3-5 millió évre lesz szükség, mire a diverzitás mai szintje helyreáll, az emberek előtti állapot eléréséhez pedig 5-7 millió évnek kell eltelnie. Mindez csak akkor valósulhat meg, ha 50 éven belül jelentősen visszaszorul a kihalási hullám üteme.

A Matt Davis, az Aarhusi Egyetem munkatársa által vezetett csapat lehangoló eredményekre jutott – írja az IFLScience.

Bár egykor az óriások világában éltünk: óriás hódok, óriás tatuk, óriás szarvasok és így tovább, ma olyan világban élünk, amely egyre inkább elszegényedett a nagy, vadon élő emlősfajokban

– nyilatkozta Jens-Christian Svenning, a csapat tagja. A szakértő hozzátette, a megmaradt állatokat, például az orrszarvúakat és az elefántokat is a gyors kihalás fenyegeti.

Jelenleg a Föld hatodik tömegkihalási eseménye zajlik, 450 millió éve nem tapasztalt hasonlót a bolygó. Ez az első alkalom, amikor egy kihalási hullámot nem természetes körülmények, hanem egy faj (jelen esetben az ember) vált ki.

Az előző hat tömegkihalás során a fajok száma viszonylag lassú ütemben csökkent, így az evolúciónak volt ideje feltölteni a hiányzó helyeket az ökoszisztémában. Az Aarhusi Egyetem kutatóinak új szimulációja azonban azt mutatja, hogy a mostani kihalási hullám esetében egészen más a helyzet.

A szakértők arra voltak kíváncsiak, hogy mennyi idő alatt állhat vissza a diverzitás a természetes szintre, amennyiben az elkövetkező 50 év során sikerül megfékeznünk az élőhelyek pusztulását, az orvvadászatot és a környezetszennyezést. Ehhez a szakértők 2,5 milliárd évnyi evolúcióra vonatkozó adatot használtak fel. A kutatók azt is figyelembe vették, hogy bizonyos mai fajokra, például az ázsiai elefántra nagy eséllyel vár kihalás.

Az eredmények alapján ha sikerül is a század közepére visszatérnünk a természetes kipusztulási ütemhez, az emlősök sokszínűségének úgy is 3-5 millió évre lenne szüksége a jelenlegi szint eléréséhez. A modern ember előtti állapothoz való visszatéréshez ehhez is több idő kell majd,

mintegy 5-7 millió év.

A kutatók bíznak benne, hogy új vizsgálatuk amellett, hogy felhívja a figyelmet a problémára, a különböző fajok evolúciós kapcsolatainak megértésében is segíthet. A szakértők úgy gondolják, hogy sokkal egyszerűbb megóvni a biodiverzitást, ha tudjuk, hogy mely élőlények állnak távol egymástól az evolúciós fán.

Kiemelt fotó: Thinkstock