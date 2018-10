Részegen randalírozott egy seregnyi madár

Egy minnesotai kisvárosban korábban érkezett a fagy, mint szokott, ezért a gyümölcsök korábban is indultak rothadásnak, így erjedésnek is - erre viszont a helyi madarak, amelyek még nem indultak el vándorútjukra, nem számítottak. Az állatok berúgtak a bogyóktól, és elvesztették a koordinációs készségüket: ablakoknak és autóknak repültek, és egyébként is zavartnak tűntek.