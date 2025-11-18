Egyre többen válnak a mesterséges intelligencia miatt

Az mesterséges intelligencia (MI) már asszisztens, barát, játszótárs és virtuális szexpartner is lehet, sőt a Wired szerint akár a házasság megrontója is. Bár az MI-chatbotok sokaknak lelki segítséget és társaságot nyújtanak, egyes esetekben az irányukban táplált szoros, érzelmi alapú viszony tragédiába is torkolhat – például, amikor a mesterséges intelligencia öngyilkosságra ösztönözi a felhasználót.

Amerikában az utóbbi időszakban több házastárs azért nyújtott be válókeresetet, mert a párjuk „megcsalta őket a mesterséges intelligenciával”.

Az MI-szerelemi ügyek nehéz helyzetbe hozzák a válóperes ügyvédeket és bírákat, mivel jelenleg nincsen konkrét jogszabályi előírás erre vonatkozóan.

„A jog még együtt fejlődik ezekkel a tapasztalatokkal, de egyesek valódi kapcsolatként tekintenek erre, néha jobbnak is látják, mint az emberieket” – mondta a lapnak Rebecca Palmer válóperes ügyvéd. Palmernek jelenleg van egy folyamatban lévő MI-szerelem miatti ügye, amelyben az egyik fél pénzt költött virtuális partnerére, és olyan érzékeny adatait osztotta meg a chatbottal, mint a bankszámlaszáma vagy a társadalombiztosítási adatai.

Az is kérdés a jog területén, hogy egy MI-partnerrel való affér megcsalásnak számít-e.

Ez lényeges szempont lehet olyan államokban, ahol a hűtlenség bűncselekménynek számít,

Michiganben, Wisconsinban és Oklahomában például akár öt év börtönnel vagy 10.000 dolláros bírsággal is sújtható.

A gyermekelhelyezési perek esetében ugyan törvényileg ez nem meghatározott, de Palmer szerint elképzelhető, hogy a bíróság megkérdőjelezi annak a házastársnak az ítélőképességét, aki intim beszélgetéseket folytat egy chatbottal.

Egyre több válás várható

Elizabeth Yang kaliforniai családjogi ügyvéd szerint egyre többen szeretnek bele az MI-be, és így robbanásszerű emelkedés várható a válások számában.

Ahogy a »mesterséges intelligencia« egyre jobb lesz, egyre élethűbbé, együttérzőbbé és empatikusabbá válik, egyre több magányos ember fog a boldogtalan házasságokból kilépve egy botnál keresni szeretetet

– mondta Yang a Wirednek.

A szakember jóslata nem is olyan futurisztikus, mint gondolnánk: az Egyesült Királyságban a Divorce-Online jelentése alapján idén megugrott azoknak a válókereseteknek a száma, amelyek az MI-chatbotokat említették. Egyre több olyan esettel találkoznak, ahol az ügyfelek azt állítják, hogy a Replika vagy az Anima alkalmazásokkal való beszélgetés során érzelmi kapcsolatot alakítottak ki az eszközökkel.

A törvényhozók egyelőre tehetetlenek a helyzettel szemben, ám egyes államokban törekednek a helyzet kezelésére. Ohio például azon dolgozik, hogy betiltsa az ember és MI közötti házasságot, mivel a chatbot nem érző entitás és nem rendelkezik személyiséggel.

Az MI viszont nem kizárólag szerelmi partnerként okozhat károkat egy házasságban. A The Economist Times szerint egy görög nő a férje csészéjében maradt kávézaccról készített fotót küldött a ChatGPT-nek, hogy a mesterséges intelligencia a tasszeográfia, azaz teafűolvasás módszerét használva a zacc formája alapján osszon meg vele információkat a férjével kapcsolatban. A bot ezek után azt a választ adta a nőnek, hogy a férje a jelek alapján megcsalja őt, ami később a házasságuk megromlásához vezetett.