Leérettségizett egy robot Kínában

Különös jelenetnek lehettek szemtanúi a résztvevők egy kínai középiskola érettségi kiosztó ünnepségén: egy humanoid robot is átvett egy oklevelet. Az esetről a Newsflare osztott meg videót, amelyen a gép vörös palástban látható, amint kezet fog az iskola képviselőjével, majd átveszi érettségijét.

A felvétel alapján jól beazonosítható, hogy a robot a Unitree Robotics nevű kínai cég gyártmánya, minden bizonnyal egy Unitree G1, amely 16 ezer dolláros (mintegy 5 és fél millió forint) áron vásárolható meg.

A vállalat korábban többször is szerepelt már a sajtóban, többek között azzal, hogy robotkutyáikat a kínai hadsereg automata gépfegyverekkel felszerelve alkalmazza harci feladatok elvégzésére.

Nemrég pedig Újpest önkormányzata is beszerzett egyet ezekből a robotokból, amelyet terveik szerint arra használnak majd, hogy megtanítsák a felelős állattartás alapjait, valamint az állatvédelem fontosságát a gyerekeknek. Emellett az Állatmentő Liga munkáját is támogatja majd: hosszabb távon akár mentési helyzetekben is bevethető lesz, például nehezen megközelíthető területeken vagy speciális feladatoknál.

A Unitree robotjai távirányítóval vezérelhetők, de kis kijelölt területen akár önműködően is képesek mozogni.

Kína rengeteg erőforrást fordít a robotikába és az ország társadalmában is egyre nagyobb igény mutatkozik a gépek iránt. A technológiai versenyben eközben más országok is próbálnak felzárkózni a kelet-ázsiai nagyhatalom mellé, fejlesztéseikről, az iparág legfrissebb híreiről lapunk rendszeresen beszámol, korábbi cikkeink a témában alább olvashatók: