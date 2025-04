Megérkezett a Messenger nagy újdonsága hazánkba

A Meta korábbi bejelentésének megfelelően már hazánkba is megérkezett a Messenger legújabb funkiója, a Meta AI, ami Mark Zuckerberg vállalatának mesterségesintelligencia-alapú chatbotja. A fejlesztés fokozatosan élesedik a felhasználóknak, szerkesztőségünkben akad, aki már tudja használni a Messenger mobilos változatában, míg másoknál a lefrissített app ellenére is hiányzik a funkció.

Amennyiben elérhető, úgy a Meta AI a Messenger alkalmazás felső keresőmezőjében, az alsó menüsávban külön menüpontként, illetve chatpartnerként jelenik meg. Az MI-asszisztens egyelőre nem tud magyarul (mi angolul kommunikáltunk vele), illetve a funkciói is korlátozottak más régiókhoz képest – így képet például nem lehet generálni vele. Tapasztalataink szerint a mesterséges intelligencia egyelőre csak okostelefonon működik, böngészőben sem a keresőnél, sem külön menüpontban nem találkoztunk vele, és hiába látszik a chatpertnerek között, kommunikálni nem lehet vele.

A Meta közlése szerint a mesterségesintelligencia-asszisztens segíthet ötletelni, megtervezni egy utazást, megválaszolhat konkrét kérdéseket is az internetről származó információk segítségével (forrásmegjelöléssel), sőt akár posztolhat is helyettünk.

Az európai bevezetés azért késett, mert a kontinens törvényhozói nem akarták, hogy az EU-s polgárok adatain képezzék ki a cég mesterséges intelligenciáját. Ezt végül sikerült is megakadályozni.

A Meta AI bekerül a WhatsApp, a Facebook és az Instagram alkalmazásokba is, illetve elérhető lesz különálló felületként is, a meta.ai webcím alatt. És bár a Mesengerben már tudtuk használni a funkciót, az említett oldalon továbbra is egy olyan üzenet fogadja a legtöbb felhasználót, hogy a „Meta AI még nem érhető el az országodban”.