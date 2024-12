Az OpenAI hétfőn kiadta a régóta várt, mesterségesintelligencia-alapú videógeneráló eszközét, a Sorát – írja a CNBC.

A videógeneráló fejlesztés hasonlóan működik, mint az OpenAI képgeneráló megoldása, a DALL-E: a felhasználó pár szóban beírja a látni kívánt jelenetet, majd néhány másodperces „gondolkodás” után a Sora egy videoklipet ad ki. Fontos kiemelni, hogy a generálható tartalmak tárháza igencsak be van korlátozva, ugyanis ismert személyeket, karaktereket és márkákat nem generál a Sora.

A fejlesztőcég külön felhasználói felületet tervezett a fejlesztéséhez, így mások munkáit is láthatjuk, sőt tovább is fejleszthetjük. Emellett oktatóanyagokat is nézhetünk, amelyek alapján megtanulhatjuk, hogyan kell minél pontosabb promptot, vagyis szöveges utasítást írni.

Ezen felül saját képeket is feltölthetünk kiindulópontként, amelyeket a rendszer ezután képes videóvá alakítani.

Az OpenAI februárban mutatta be a Sora által generált első videókat, ám ekkor még nem lehetett tudni, mikor válhat nyilvánosan elérhetővé a fejlesztés: többek közt a rendszer energiaigénye és az etikai aggályok miatt. Időközben azonban néhány művésznek már felajánlották, hogy kipróbálhatják a Sorát: így többek között reklámot és videóklipet is készítettek már ily módon. Decembertől azonban már a Plus és a Pro előfizetéssel rendelkező felhasználók is kipróbálhatják a rendszer képességeit.

Ez egyelőre azonban csak az USA-ban érhető el, az EU-ban még várni kell a megjelenésre. A ChatGPT Plus előfizetéssel rendelkező felhasználók maximum 5 másodperces videókat hozhatnak létre 720p felbontásban, legfeljebb 50 videót. A Pro-előfizetés részeként továbbfejlesztett funkciókat kapunk: itt már 20 másodperces videókat is generálhatunk 1080p felbontásban, és 500-as havi limittel. Ezenkívül a Pro előfizetők vízjel nélkül tölthetnek le videókat.

Azzal viszont érdemes számolni, hogy minél többen próbálják ki a Sorát, annál lassabb lesz a videógenerálás.