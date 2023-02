Itthon is kapható lesz az Oppo hajlítható kijelzős okostelefonja

Ütős konkurenciát kap a Samsung Galaxy Z Flip hajlítható kijezlős okostelefon.

Az OPPO hivatalosan is bejelentette, hogy nemzetközi piacokra is érkezik az új összecsukható csúcskészüléke, az Oppo Find N2 Flipet, ami Európában, így Magyarországon is elérhető lesz.

A régi kagylótelefonokat idéző, a Galaxy Z Flip-sorozat konkurenciájának szánt Oppo Find N2 Flip 3,26 hüvelykes, függőleges kialakítású fedőlapi kijelzője a jelenleg elérhető legnagyobb a flip stílusú telefonok között. A kis képernyő egyszerre akár hat értesítést is megjeleníthet egy nézetben, így a felhasználók a telefon kinyitása nélkül pillanatok alatt válaszolhatnak üzenetekre, válthatnak beállításokat, rögzíthetnek hangjegyzetet, vagy fogadhatnak hívásokat. A telefon nyitott állapotban 6,8 hüvelykes E6 AMOLED kijelzője 21:9-es képarányt és 120 Hz-es adaptív képfrissítést kínál, emellé jön a tükröződésgátló fólia és az akár 1600 nites csúcsfényerő.

A második generációs Flexion Hinge zsanérok továbbfejlesztett vízcsepp kialakítása – a Samsung hasonló készülékeivel ellentétben – gyakorlatilag gyűrődésmentes belső kijelzőt biztosít, az új megoldás ráadásul kompaktabb az elődjénél, így több hely maradt a fedőlapi képernyőnek és a nagyobb aksinak. A telefon rendelkezik TÜV Rheinland tanúsítványával, ami igazolja, hogy normál szobahőmérsékleten a rugalmas panel több mint 400 000 összehajtást és kihajtást bír ki.

Ez tíz éven keresztül naponta 100 kinyitást és becsukást jelent.

A Find N2 Flip 50 megapixeles főkamerája Sony IMX890 érzékelővel és f/1.8-as objektívvel rendelkezik. Az OPPO által fejlesztett képalkotó NPU, a MariSilicon X a gyártó ígérete szerint rendkívül tiszta 4K-s felvételeket készít gyenge fényviszonyok mellett is, a Hasselblad fényképezőgépgyártónak köszönhetően pedig a készülék professzionális szintű színeket rögzít.

A készülék 4300 milliamperórás teleppel rendelkezik, a Dimensity 9000+ lapkakészletet pedig a Find N2 Flipre optimalizálták. Ennek hála a készülék egy órányi videohívást, több mint két órányi közösségi média használatot és öt órányi zenei streamelést tesz lehetővé. A Find N2 Flip támogatja a 44 wattos SUPERVOOC gyorstöltési technológiát, amivel az akkumulátor nulláról mindössze 23 perc alatt 50 százalékra, és kevesebb mint egy óra alatt 100 százalékra tölthető.

A telefon az OPPO legújabb ColorOS 13-at futtatja, ami kifejezetten az új formátumra van optimalizálva, teljes mértékben kihasználva a nagy méretű fedőlapi képernyő előnyeit. Ez egyben az OPPO első telefonja, ami 4 év ColorOS frissítést és 5 év biztonsági frissítést kínál.

A magyar forgalmazás kezdetét és az árat még nem közölte a gyártó.

Oppo Find N2 Flip specifikációk: