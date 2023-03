Ez egy remek NAS, ha könnyen kezelhető hálózati adattárolót keres

A hétköznapokban létrehozott digitális adatok mennyisége – legyenek azok fotók, videók vagy dokumentumok – egyre többször veti fel a tárolás problémáját. Ha ezeket az adatokat otthon, a családon belül, vagy akár egy kisebb vállalkozásnál el szeretnénk érni egyszerre több számítógépről és okoseszközről, akkor egy NAS (Network Attached Storage - hálózati adattároló) lehet az ideális megoldás. Mi ezúttal egy két SSD-vel szerelt Asustor Drivestor 4 Pro modell segítségével teszteltük, mennyire bonyolult egy ilyen eszköz beüzemelése és használata.

A doboz a NAS-on kívül az üzemeltetéshez szükséges 90 W-os tápegységet, egy ethernet kábelt, a lemezek rögzítéséhez szükséges kiegészítőket és egy rövid ismertetőt tartalmaz. Ahogy arra már a Drivestor 4 Pro név is utal, a tesztalanyunk négy merevlemez fogadására képes, de a gyártó Asustor kínálatában található egy hardveresen hasonló kiépítésű, de kétlemezes változat is.

A lemeztartókat elöl egy mágnessel rögzülő takarólemez rejti el a kíváncsi szemek elől, és adott a lehetőség 3,5 és 2,5 hüvelykes adattárolókat rögzítésére is, illetve nem kell rögtön feltölteni mind a négy fiókot ahhoz, hogy használhassuk az eszközt, a fejlesztés utólag is elvégezhető.

A lemeztartók melletti sávban kapott helyet a bekapcsoló gomb, az állapotjelző fények, a gyorsmásolás kapcsolója, illetve egy USB-port. Az apró visszajelző LED-ek fényereje szoftveresen állítható, illetve akár ki is kapcsolható, ha nem akarunk folyamatosan villogó fényforrásokat a lakásban/irodában. A hátlapot a 120 milliméteres hűtőventillátor dominálja, melynek a sebessége szintén szabályozható, de a forgó lapátok által keltett zaj már alapbeállításon is elenyésző. Hátra került továbbá a tápcsatlakozó, két újabb USB-port, illetve egy 2,5 gigabites Ethernet csatlakozó.

Jövőállóság szempontjából jár a piros pont a 2,5 gigabites portért:

amennyiben az otthoni hálózatunk képessé válik erre (vagy szerencsések vagyunk, és már jelenleg is képes), akkor a gigabites hálózatnál megszokott, nagyjából 120MB/s helyett akár 250-300 MB/s körüli adatátviteli sebesség is elérhető. A NAS szívét egy Realtek lapkakészlet adja, ami négy darab ARM Cortex A53 mag mellett egy Mali T820 MP3 grafikus gyorsítót is tartalmaz – utóbbi hatalmas előnye, hogy a 4K felbontású videótartalmakkal is simán megbirkózik.

Kapunk továbbá 2 gigabájt DDR4-es memóriát, ami kezdésnek nem rossz, de bővítésre egyáltalán nincs lehetőség, pedig a fentebb említett jövőállóságot ez csak még tovább növelte volna.

Nem atomfizika

A Drivestor 4 Pro beüzemelése pofonegyszerű. A meghajtó(k) rögzítése és a NAS első bekapcsolása után a számítógépünkre telepíthető Asustor Control Center segédprogram segít a szerverünket megtalálni a hálózaton, majd a böngészőben megnyílva egy magyarul is tudó varázsló vezet végig minket az alapbeállításokon. Itt adott a lehetőség a manuális konfigurálásra is, de ha nem vagyunk szakértők, akkor élhetünk a gyors beállítás lehetőségével is.

Ebben az esetben például nem közvetlenül RAID szintet kell választanunk, hanem az eszköz próbál segíteni, hogy inkább maximális tárhelyre, vagy inkább nagyobb biztonságra van-e szükségünk. Az eszköz amúgy képes RAID 0, 1, 5, 6, 10 és JBOD módban kezelni a beszerelt lemezeinket. Nagyon leegyszerűsítve amúgy azt kell eldöntenünk, hogy mennyi tárhelyet áldozunk fel a biztonság oltárán a nagy elérési sebességért cserébe.

Az alapvető beállítások elvégzését követően betöltődik az ADM 4.0 nevű operációs rendszer, ami egy, az okostelefonokhoz és tabletekhez szokott felhasználók számára könnyen átlátható, nagyikonos felületen kezelhető – akár távolról is. Az első indítást követően még nem találkozunk túl sok alkalmazással, tulajdonképpen a beállítási lehetőségek vannak több felé szétosztva: a Tároló kezelésben találjuk például a RAID kötetekkel kapcsolatos funkciókat, a Szolgáltatásoknál a különböző hálózati elérésék lehetőségei kaptak helyet, a kicsit furán fordított Belépési ellenőrzés alkalmazásnál pedig felhasználókat és felhasználói csoportokat hozhatunk létre. Ezek mellé persze kapunk egy, a Windows intézőre emlékeztető fájlkezelő appot is.

Adott továbbá az App Central, ami egy alkalmazásáruház: itt találjuk azon programokat, amikkel kihasználhatók a hálózatra kötött adattároló lehetőségei. Elérhetők például az Asustor saját médiarendező alkalmazásai: a SoundsGood (zene), a LooksGood (videó) és a Photo Gallery 3 (fotórendszerező). Ezek segítségével rendszerezhető például a családi fotógyűjteményünk egy Google Fotó szerű felületen, de a saját meghajtónkon a Google kihagyásával.

Az említett alkalmazások ráadásul mobilos appot is kaptak, így telefonról otthoni hálózaton, vagy az EZConnect segítségével bárhonnan hozzáférhetünk gyűjteményeinkhez. Mi a teszt során 3000 képet importáltunk a rendszerbe, amik rövid idő alatt be is lettek indexelve, majd a helyi hálózaton a telefonos böngészés is olyan sebességű volt, mintha csak a Google termékét használnánk.

Házimozi

Egy NAS rengeteg helyen a filmek és sorozat letöltésére és tárolására szolgál, és a DriveStor 4 Pro ebben is jelesre vizsgázik. Egyrészt a beállítások közt találunk egy médiamódot, ami 512 megabájt memóriát különít el médialejátszásra. Emellé letöltő, lejátszó, illetve kategorizáló programok széles választéka áll rendelkezésünkre. A Download Station nevű programmal és a hozzátartozó mobilos alkalmazással például bárhonnan elindítható egy sorozatepizód letöltése – ahogy a konkurens (de drágább) Synology egységeknél ezt már megszokhattuk.

A letöltött, vagy fizikai adathordozóról elmentett filmjeinket a DLNA protokolon keresztül a fájlrendszer böngészővel akár a hálózatra kötött okostévén keresztül is elérhetjük. Ha viszont Netflix-szerű, borítóképes felületen szeretnénk böngészni a tartalmainkat, akkor adott a lehetőség többek közt Plex vagy Jellyfin szerver telepítésére. Ezek a programok a megadott mappákban automatikusan megtalálják filmeket, és adott esetben borítót, leírást, de olykor még előzetest is elérhetővé tesznek hozzá. A tévére, számítógépre vagy telefonra letöltött kliensprogram segítségével pedig úgy böngészhetjük és játszhatjuk le ezeket, mintha csak egy streaming szolgáltatót használnánk. Tesztünk során egyszerre streameltünk 4K-s tartalmat számítógépre és 1080p felbontású videót telefonra, ami egyáltalán nem okozott gondot az eszköznek.

Sokoldalú

A tesztidőszak alatt a NAS minden funkcióját ugyan nem tudtuk kipróbálni, de érdemes tudni, hogy az Asustor egysége használható akár automatikus biztonsági mentések tárolására is, számítógépek és telefonok esetében egyaránt l, illetve 25 biztonsági kamera felvételeinek egyidejű rögzítése sem okoz gondot neki. Adott továbbá a lehetőség, hogy a NAS tartalmát, vagy annak egy részét egy felhőszolgáltató tárhelyére mentsük a lehető legnagyobb biztonság érdekében.

Az ASUStor Diskstor 4 Pro ára 180 ezer forint körül alakul, ami a hasonló, négylemezes hálózati meghajtókért kért összegekhez képest nem vészes, ráadásul ebben ugye már benne van a jól átlátható és könnyen kezelhető felület, aminek hála még a laikus és újonc felhasználók is könnyen boldogulnak a beüzemeléssel. Fontos kiemelni továbbá, hogy amennyiben nincs szükségünk négy meghajtónyi helyre (és egy átlag háztartásban általában ez a helyzet), akkor ott a már említett kétlemezes változat, ami 110 ezer forint környékén biztosítja ugyanazt, mint a nagytestvér.