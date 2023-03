Itt a webkamera azoknak, akik nem szeretnek webkamerákkal foglalkozni

A dán Sandberg webkamerája nem egy bonyolult eszköz: bedugjuk és azonnal működik. Pont ez a legjobb és legfontosabb tulajdonsága, csak rákötjük a számítógépre és máris van kép, van hang és működik a mikrofon - akár egyetlen kattintás nélkül.

A Covid-19 és a vírus nyomában érkező pandémia alapjaiban forgatta fel az életünket, privát és professzionális értelemben egyaránt. Utóbbi magával hozta, hogy teljesen elfogadottá vált a home office, vagyis az otthoni munkavégzés, ami a világjárvány elhalványulásával is tartja magát, azaz korlátozások már nem nagyon vannak, de rengetegen így is a saját életterükből dolgoznak. Ennek persze feltételei vannak, többek között, hogy legyen egy kameránk, aminek használatával be tudunk csatlakozni az online térbe költözött értekezletekre.

Semmi extra

Habár manapság már nem kerül forgalomba olyan hordozható számítógép, amin ne lenne webkamera, még ma is jellemző, hogy a laptopokra a legalapabb, maximum 720p felbontásra képes egység kerül. Ez messze van az ideálistól, illetve az is benne van a pakliban, hogy valaki asztali gépről dolgozik, amihez egyáltalán nincs kamera. Utóbbi helyzet orvosolható egy külsőleg csatlakoztatható kiegészítővel, amiből jelenleg annyi van a piacon, mint égen a csillag. Ezek egyike a dán Sandberg All-in-1 Webcam 2K HD modellje, ami olyan eszköz, amit azon felhasználóknak találhattak ki, akik egyáltalán nem szeretnek webkamerákkal foglalkozni.

Utóbbi főleg abban nyilvánul meg, hogy az eszköz mellőz minden felesleges sallangot: a dobozát kinyitva találunk egy minimális leírást, és magát a kamerát, amit egész egyszerűen csak be kell dugni egy USB-A portba, és pár másodperccel később már készen is áll a használatra. A szükséges illesztőprogramok telepítését automatikusan elvégzi a Windows, a csomagolásnak nem része semmilyen adathordozó, amin driver vagy szoftver lenne, sőt a gyártó oldaláról sem tölthetők le ilyesmik, egész egyszerűen azért, mert nincsenek, hiszen nincs rájuk szükség. Ez egyrészt nagy előny, másrészt egyeseknek hátrány is lehet – erre kicsit lentebb külön is kitérünk.

A kamera méretes darab: 15 cm széles, 5,3 cm mély és 6,3 cm magas. Van egy talpa, ami stabilan tartja a felső részt, utóbbi felfelé és lefelé is dönthető, illetve 360 fokban forgatható. Bónusz, hogy a talapzat aljában szabvány csatlakozó is került, így az eszköz állványra is felhelyezhető.

A kamera természetesen rendelkezik beépített mikrofonnal és hangszórókkal is, így lényegében minden adott ahhoz, hogy bármilyen videochat alkalmazás (Microsoft Teams, Zoom, Messenger stb.) segítségével tudjunk kommunikálni, ráadásul a legtöbb esetben beállítani sem kell semmit, hiszen a Windowsnak hála szinte mindegyik alapból beállítja magának az eszköz mikrofonját, hangszóróját és kameráját. Ennek ellenkezőjével főleg akkor találkozhatunk, ha más hasonló funkciókat ellátó kütyü (például egy hangfal) is csatlakozik a gépünkhöz.

A kamera 4 megapixeles szenzora 1/2,9 hüvelykes, 2K felbontásra (2560 x 1440 pixel) képes, illetve nagylátószögű (94°), tehát bekapcsolva jóval tágabb (egyben picit torzabb) képet biztosít, mint egy átlagos laptopkamera. Ugyan a 2K irodai felhasználásra egy kicsit túlzás, cserébe a kép legalább éles, és a Sandberg megoldása még kevésbé ideális fényviszonyok között is értelmezhető minőséget biztosít. A mikrofon és a hangszórók teljesítménye szintén elfogadható, találkoztunk már ennél jobb hangzással, ugyanakkor akadozás, torzítás nem jelentkezett a teszt során, és ennél többre aligha van szükség egy online folytatott céges megbeszélés (esetleg tanóra) során.

Áldás és átok

A Sandberg megoldása egyszerű, mint egy szög: bedugjuk a gépbe és működik, jól pozícionálható, 1,8 méteres kábel jár mellé, illetve a tervezők arra is figyeltek, hogy a lencse elé egyetlen mozdulattal begördíthető legyen egy narancssárga pajzs a privát szféránk védelme érdekében. Viszont ahogy azt már fentebb említettük, az egyszerűségnek azért vannak hátrányai is. Mivel a kamera mellé nincs kezelőszoftver, így nincs semmilyen beállítási lehetőségünk: nem tudunk nagyítani, nem állítható a színhőmérséklet, a felbontás vagy a fókusz, lényegében semmi.

Éppen ezért a Sandberg megoldása az alap irodai felhasználáson kívül másra nem igazán alkalmas, streameléshez például a 2K felbontás ellenére sem kifejezetten jó a képe (főleg a nagylátószög miatt), és ilyen felhasználás esetén többek között már nagyon fájó a legalapvetőbb beállítások hiánya is. Ha tehát valaki többre vágyik, annak biztos nem a Sandberg kamerája lesz a megfelelő választás. Már csak azért sem, mert ott az olcsóbb Logitech C922 HD Pro Stream HD webkamera, ami ugyan „csak” 1080p felbontásra képes, de sokkal szebb a közvetített kép, és egy olyan szoftver is jár mellé, amivel több módon is testre szabható a látvány.

A Sandberg All-in-1 Webcam 2K HD ára nagyjából 40 ezer forint, ami a webkamerák terén olcsónak éppen nem mondható (persze messze kedvezőbb az ára, mint a profibb cuccoké), de ezért cserébe azonnali használatot, és az átlag laptop megoldásoknál azért képben és hangban is jobb minőséget biztosít. A legnagyobb előnye amúgy tényleg ez, hogy még a leglaikusabb felhasználók is azonnal működésre bírják, és elsősorban pont azoknak lehet jó választás, akik nem akarnak egy percet sem foglalkozni azzal, hogy beállítsák a frissen vásárolt eszközüket.