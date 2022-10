Elon Musk kirúgná a Twitter alkalmazottak háromnegyedét

Tényleg lehetetlen bármit is törölni az internetről?

A napokban számoltunk be arról, hogy idén újabb fejezetéhez érkezett a Twitter és Elon Musk milliárdos közti huzavona: az üzletember áprilisban jelenette be, hogy megvenné a népszerű közösségi oldalt, majd kételkedni a hamis profilok számáról készített Twitter-jelentés eredményeiben, ami előbb az üzlet megszakításához, majd egyenesen a bíróságra vezetett. A napokban aztán Musk ismét pálforduláson esett át, hiszen úgy döntött, mégis hajlandó megvenni a céget, az eredeti megállapodás szerint, 44 milliárd dollárért.

Nem sokkal ezt követően pedig már arról számolt be a The Washington Post, hogy a milliárdos már arról beszélt a befektetőknek, hogy a Twitter jelenleg 7500 fős csapatának a háromnegyedét elbocsátaná, azaz nagyjából 2000 fő maradna a cégnél. A HWSW cikke szerint ráadásul Marc Andreessen és David Sacks műszaki befektetők már korábban is javasolták, hogy Musk akár 6000 főt kirúgjon, ugyanis véleményük szerint a Twitter-csapat nagy része felesleges, mivel nem tudni, pontosan min dolgoznak, és egy átszervezés jelentősen csökkenthetné a költségeket.