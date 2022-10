Váratlan fordulat, Elon Musk mégis megveszi a Twittert

Kevés fordulatosabb ügy van napjainkban, mint Elon Musk Twitter-felvásárlási története. A szappanoperákba illő huzavona idén április végén kezdődött, amikor a milliárdos bejelentette, megveszi a népszerű közösségi médiumot. Ezután azonban elkezdett kételkedni a hamis profilok számáról készített Twitter-jelentés eredményeit illetően, ami előbb az üzlet megszakításához, majd egyenesen a bíróságra vezetett. A napokban végül Musk ismét úgy döntött, mégis hajlandó megvenni a céget, az eredeti megállapodás szerint, 44 milliárd dollárért – írja a TechCrunch.

Az erről szóló értesítést a milliárdos jogi képviselői már meg is küldték az amerikai Értékpapír- és Tőzsdefelügyeletnek. A portálnak nyilatkozva a Twitter szóvivője közölte, megkapták Musk levelét, majd kijelentette: a vállalat egyértelmű szándéka, hogy a tranzakciót részvényenként 54,20 dollárért zárják le. Musk levele egyébként jót tett a részvényeknek: több mint 12 százalékos emelkedéssel 47 dollár fölé emelkedtek a részvényárfolyamok. Az értesítőben azonban egy fontos kitétel is szerepel.

A világ leggazdagabb embere ugyanis csak akkor hajlandó végig vinni az akvizíciót, ha a delaware-i bíróság azonnal felfüggeszti a Twitter vs. Elon Musk keresetet, valamint elhalasztja a tárgyalásokat, ahogy minden egyéb eljárást is.

Bár nem világos, hogy mi inspirálta Muskot a véleményének megváltoztatására, a közelmúltban számos fordulat történt az október 17-én kezdődő tárgyalást megelőző napokban. A bíróság nemrégiben közzétette néhányat Musk, az üzletről szóló üzenetei közül, amelyből egyértelműen kiderült, hogy az orosz-ukrán háború és a tartós gazdasági válság vezethette oda, hogy kihátráljon az üzletből.

Emellett egy névtelen emailt is megvizsgáltattak a bíróval, amit Musk ügyvédje, Alex Spiro május 6-án kapott meg. A ProtonMailen keresztül küldött e-mailben a feladó a Twitter egy korábbi vezetőjeként azonosította magát, és arra kérte Musk csapatát, hogy érdeklődjenek inkább más platformok után. Bár a tippadó névtelen volt, lehetséges, hogy a Twitter korábbi biztonsági vezetője, Peiter Zatko küldte, aki azóta bíróság előtt is beszélt a platform biztonsági hibáiról.

Kedden késő este Musk azt tweetelte, hogy a Twitter megvásárlása gyorsítóként szolgálna egy teljesen más projekthez, a korábban már emlegetett X-hez, amit most már nem közösségi médiumként, hanem egy „mindenre kiterjedő alkalmazásként” jellemzett Musk. A milliárdos korábban azt mondta, hogy X néven közösségi médiaoldalt indítana, ha a Twitter-terv meghiúsulna.

Buying Twitter is an accelerant to creating X, the everything app

— Elon Musk (@elonmusk) October 4, 2022