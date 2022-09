Arcfelismerő rendszerrel listáznák a fejkendőt nem viselő nőket Iránban

Az iráni kormány arcfelismerő technológiával azonosítaná a tömegközlekedési eszközökön azokat a nőket, akik nem tesznek eleget a hidzsáb kötelező viselésére vonatkozó szigorú szabályoknak – írja az MTI a Guardian jelentése alapján.

Ebrahim Raiszi iráni elnök augusztus 15-én rendeletet írt alá, amely szerint korlátozásokat vezettek be a nők öltözködésére vonatkozóan a közterületeken. Miután a hírek napvilágot láttak, országszerte tüntetések robbantak ki, a közösségi médiában nők tömegei tettek ki magukról fényképeket, amelyeken az iszlám fejkendő (hidzsáb) nélkül utaznak buszon vagy sétálnak az utcán.

Az iráni hatóságok több olyan nőt is őrizetbe vettek, akiket tömegközlekedési eszközökön zaklatni kezdtek amiatt, hogy nem viselik a hidzsábot, és erről videofelvételek is megjelentek az interneten.

“If you don’t wear hijab then men will rape you”

Isn’t that an insult to men?

This is what an undercover agent said to an unveiled girl in Iran where laws allow Muslims to report women to the police for not wearing hijab and #WalkingUnveiled #No2Hijab pic.twitter.com/DbPkSBFsJh

— Masih Alinejad 🏳️ (@AlinejadMasih) September 1, 2022