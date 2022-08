Újabb részletek derültek ki a reklámos Netflixről

Napjaink egyik legnépszerűbb streaming-szolgáltatója, a Netflix korábban bejelentette: 2023-ban érkezik egy olcsóbb, reklámos előfizetési csomag is. Azóta kiderült, hogy az olcsóbb előfizetésért cserébe nagy valószínűséggel le kell mondani néhány tartalomról, és az offline filmezésről is. Most pedig az is kiszivárgott, hogy néhány esetben – például frissen debütáló saját gyártású filmeknél, és egyes gyerekműsoroknál – a szolgáltató megkímélheti a nézőt a reklámoktól, írja a Bloomberg.

A gazdasági lap szerint a Netflix a saját filmek megjelenésekor nem fog egyből reklámokat futtatni, azokat csak később illesztik majd rá.

Jó hír lehet a szülőknek, hogy a Netflix saját gyártású gyerektartalmai nagy valószínűséggel az olcsóbb csomag esetében is reklámmentesek maradnak. A portál szerint ráadásul ugyanez vonatkozhat a külsős gyerektartalmakra is. Ennek oka, hogy az egyes stúdiókkal kötött szerződés nem teszi lehetővé az adott tartalom reklámokkal történő vetítését.

Ezt a portál szerint úgy kerülheti meg a Netflix, hogy csak a műsor előtt és után ad csak reklámokat. Felmerült azonban egy olyan megoldás is, hogy a szolgáltató a reklámokkal való streamelésért cserébe kifizetné a jelenlegi szerződések összegének 10-15 százalékát. Egyelőre azonban nem közölt részleteket erről a szolgáltató.