Már biztos, hogy jön a reklámos Netflix

200 ezerrel csökkent az előfizetők száma a Netflixnél az idei első negyedévben, és a cég arra számít, hogy további kétmilliót veszítenek a második negyedévben – írtuk még áprilisban, és már akkor olvasni lehetett arról, hogy a streamingóriás elkezdte átgondolni az üzletpolitikáját a reklámokat illetően. Mostanra biztos, hogy várható egy, a mostani legolcsóbbnál is kedvezőbb árú előfizetés, amiért cserébe a Netflix hirdetéseket fog megjeleníteni a felhasználóknak.

Minderről Ted Sarandos, a Netflix ügyvezető igazgatója beszélt a Cannes Lions fesztiválon, ahol – a Hollywood Reporter beszámolója szerint – nemcsak azt említette meg, hogy már jelenleg is számos céggel folytatnak tárgyalásokat a reklámok bevezetéséről, de arról is szó esett, hogy miért van szükség egy újabb előfizetési szint bevezetésére.

Jelentős felhasználói réteget hagytunk figyelmen kívül, azokat, akik azt mondják: Hé, a Netflix nekem túl drága, de nem bánom a hirdetéseket. Lesz egy új reklámos előfizetési szint, nem a most ismert Netflixhez adunk majd hozzá reklámokat.

A lépés logikusnak tűnik, és a káposzta is megmarad, de a kecske is jóllakik tipikus esete: akik hidegrázást kapnak a hirdetésektől, azok a jelenleg elérhető előfizetési díjakért cserébe továbbra is enélkül élvezhetik majd a Netflix tartalmait, akinek viszont az egyre bővülő streaming kínálatban fontos, hogy minél olcsóbban filmezhessen/sorozatozhasson, de nem bánja a reklámokat, annak ott lesz az új opció. Hogy ez a lehetőség mikor válik majd elérhetővé (és pontosan mely régiókban), az egyelőre még kérdéses, ahogy az is, hogy ez a lépés megoldás lesz-e a cég azon problémájára, hogy a konkurencia erősödésével/bővülésével veszít a felhasználói bázisából.