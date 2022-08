A MÁV térképen is jól látszik: rájár a rúd a Balatonra

Se vonattal, se autóval nem könnyű lejutni a tóra Budapestről.

Pénteken fa dőlt a vasútvonalra (a MÁV nevében Vitézy Dávid elnézést is kért), így jelentős késéssel lehet még szombat délután is eljutni a Balatonhoz vonattal. A MÁV térképén jól látszik, hogy a legtöbb érintett vonat narancssárga (tehát 15 és 59 perc közötti késést szedett össze), de olyan is van, amit piros kör jelöl (tehát egy óránál több késésnél jár).

Autóval se könnyebb eljutni:az M7-esen dugó nehezíti a közlekedést.